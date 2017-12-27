Стали известны планы Huawei по смартфонам на 2018 год

Благодаря компании Alpha Telecom, ставшей эксклюзивным дистрибьютором продукции Huawei на территории Израиля, стали известны планы китайского производителя по выпуску новых устройств.

На специальном пресс-мероприятии, посвященном приходу продуктов Huawei на территорию Израиля, стало известно, что в первом квартале следующего года станут доступны уже анонсированные смартфоны Mate 10 Pro и Mate 10 Lite. Помимо этого, выйдут и новые модели под кодовыми именами Maya, Salina и Honor 1. Также вначале 2018 года появятся и фитнес-браслет Honor A2, весы Huawei Scale, VR-камера Huawei 360 Camera и беспроводной роутер Huawei B618.