Развитие метавселенной будет невозможно без китайских и тайваньских подрядчиков

Развитие метавселенной будет невозможно без китайских и тайваньских подрядчиков

После того, как компания Facebook переименовалась в Meta, понятие метавселенной стало одним из центральных в сфере высоких технологий. Многие компании заинтересованы в подобных решениях, например, собственную техническую платформу под названием Omniverse представила компания NVIDIA. Но на практике переход в метавселенную окажется невозможным без азиатских подрядчиков.

Источник изображений: Achin bm / pixabay.com

Задолго до того, как Facebook/Meta ввела слово «метавселенная» в моду, индустрия гарнитур виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности начала неуклонное развитие. В сентябре Facebook и Ray-Ban представили смарт-очки первого поколения; долгое время над проектом такого рода, если верить слухам, работает компания Apple. Тем временем компания Quanta Computer, которая специализируется на производстве серверов и выступает как подрядчик в производстве MacBook и Apple Watch, осознала большой потенциал подобных устройств, ещё когда на заказ выпускала Google Glass, а недавно решила активно поучаствовать в другом проекте совместно со швейцарской STMicroelectronics и израильской Lumus. Компания Pegatron, ещё один подрядчик Apple, тоже отметилась в проекте Google Glass и сотрудничала с британской WaveOptics по собственному проекту.

Голландская компания Luxexcel, первоначально специализирующаяся на диоптрийной оптике, уверена, что будущее метавселенной в простых и лёгких смарт-очках — и сейчас компания уже начала налаживать связи с тайваньскими подрядчиками. Гвидо Грёт (Guido Groet), директор по стратегии Luxexcel и бывший вице-президент ASML, считает, что на начальных этапах метавселенная будет доступна через VR-гарнитуры, но в мейнстрим она войдёт только с AR-очками. Его мнение разделяет и вице-председатель Quanta Computer, считающий, что AR-устройства будут иметь больше практических приложений в сравнении с VR-гарнитурами. По мнению господина Грёта, технологическую инициативу здесь будет проявлять не Apple, которая за последние 10 лет не представила ничего нового, а Meta и Huawei, которые уже сегодня определяют стратегию технологического развития.

Развитие метавселенной будет невозможно без китайских и тайваньских подрядчиков

Несмотря на то, что тайваньские поставщики готовы сотрудничать с любыми заказчиками в связанных с метавселенной проектах, китайская Goertik уже сотрудничает с крупнейшими игроками рынка VR, выпуская гарнитуры для Oculus, Sony и Pico, захватив не меньше 70 % мирового рынка подобных устройств. Впрочем, рынок пока только развивается: если мировые поставки ПК и смартфонов в год составляют 1,4 млрд и 200 млн устройств соответственно, то VR-гаринтуры в последние несколько лет ограничиваются отметкой в 5 млн устройств. Важнейшим критерием здесь является цена: Meta пока не стремится зарабатывать на VR-гарнитурах, иногда продавая их себе в убыток, что является неприемлемым для тайваньских подрядчиков, но подходит для китайских компаний, у которых есть господдержка. Та же Quanta производила первое поколение Oculus, но впоследствии контракт у неё перехватили китайские Goertik и Longcheer.

Однако председатель Pegatron Т. Х. Тун (T. H. Tung) всё ещё оптимистически настроен на роль Тайваня на рынке метавселенной: технологический инструментарий здесь пока не определён, и сфера практического применения также остаётся размытой, поэтому о ключевых игроках рынка говорить ещё рано.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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