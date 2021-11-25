В Херсонской области нашли пророSSийскую ботоферму на 20 тысяч аккаунтов

Деньги за ее работу приходили через запрещенные платежные системы.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении ботофермы в Херсонской области. Она имела более 20 тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях, на форумах и в популярных мессенджерах и работала на РоSSию.

На сайте СБУ говорится, что через ботов распространялась дезинформация о ситуации в Украине. Кроме того, их использовали для рассылки ложных сообщений о минировании инфраструктурных объектов на территории области.

Следователи считают организаторами ботофермы нескольких местных жителей, которые хранили технологическое оборудование у себя дома. У них обнаружили более 3 тысяч сим-карт и компьютерную технику, которая использовалась для ботофермы.

СБУ заявила, что деньги они получали через запрещенные в Украине роSSийские платежные системы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем).

Фото: СБУ

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