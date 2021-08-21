Анджелина Джоли побила рекорд по количеству набранных подписчиков

Анджелина Джоли сделала неожиданный шаг – создала личный аккаунт в Инстаграм. Видимо, звезда побила мировой рекорд, так как за два часа существования аккаунта на нее подписалось рекордное количество фолловеров.

Все больше голливудских звезд, которые ранее отказывались от использования социальных сетей, присоединяются к ним. Недавно фурор произвела звезда "Друзей" Дженнифер Энистон, побившая рекорд по скорости подписок принца Гарри и Меган Маркл, а ее рекорд побил Тхэиль из к-рор группы NCT. А теперь, видимо, пришла очередь оскароносной актрисы Анджелины Джоли бить рекорды.

Хоть этот факт еще официально не подтвержден руководством рекордов Гиннесса, известно, что за два часа после регистрации на американскую красавицу подписались более 2 миллионов человек.

В шапке профиля бывшая жена Брэда Питта охарактеризовала себя в первую очередь как маму. А уже после назвала себя режиссером и специальным посолом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Свой первый пост Анджелина Джоли посвятила как раз таки своей благотворительной работе и защите прав человека. В публикации под названием "Письмо от афганской девочки" актриса объяснила, что получила письмо от подростка из Афганистана, в котором она рассказала, что люди в стране "теряют способность общаться в соцсетях и свободно выражать свои мысли". Как объяснила мать шестерых детей, она присоединилась к Инстаграму, чтобы "поделиться историями тех, кто во все мире борется за свои основные права человека".

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Напомним, украинская Анджелина Джоли удивила поразительным сходством со знаменитой актрисой.