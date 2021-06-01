Единый цифровой кошелек позволит европейцам получать государственные услуги в интернете — Евросоюз

Европейский союз намерен создать единый цифровой кошелек для всего блока — аналог украинского приложения «Дия». Это решение ЕС принял после того, как страны — члены альянса попросили найти безопасный способ доступа граждан к государственным и частным услугам в интернете. Об этом сообщает PaySpace Magazine со ссылкой на Financial Times.

Единый цифровой кошелек позволит европейцам получать государственные услуги в интернете — Евросоюз
Фото: focus.ua

Что предполагает такой кошелек

Приложение будет надежно хранить платежные данные и пароли и позволит гражданам всех 27 стран ЕС получать безопасный доступ к ряду частных и государственных услуг с помощью единого сетевого идентификатора.

Также цифровой кошелек будет служить хранилищем, где пользователи смогут хранить официальные документы, такие как водительские права.

Доступ к приложению можно будет получить с помощью сканирования отпечатков пальцев или сетчатки глаза (возможны другие методы).

В целях защиты граждан власти ЕС создадут специальное структурное подразделение, не позволяющее компаниям, имеющим доступ к пользовательским данным, использовать их для коммерческой деятельности, такой как маркетинг новых продуктов и услуг.

Контекст

В настоящее время Брюссель ведет переговоры со странами — членами союза о предоставлении руководств по техническим стандартам для развертывания цифрового кошелька, который, как ожидается, будет полностью готов примерно через год.

«Новый цифровой идентификатор даст каждому европейцу ключи от своего «цифрового двойника», — рассказывал ранее комиссар ЕС по цифровой политике Тьерри Бретон.

Новые предложения являются частью переосмысления существующей электронной идентификации в ЕС, которая не получила широкого распространения: только 19 стран внедрили цифровые удостоверения личности, и не все из них совместимы друг с другом.

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