Apple отложила запуск платных подписок на подкасты до следующего месяца

Компания Apple решила отложить запуск платных подписок на подкасты в своём приложении Podcasts. Изначально планировалось, что нововведение появится уже в этом месяце, но разработчики приняли решение о переносе на июнь. В сообщении Apple сказано, что это необходимо для «обеспечения максимального удобства для авторов и слушателей».

Apple отложила запуск платных подписок на подкасты до следующего месяца

Изображение: 9to5 Mac

«Чтобы обеспечить максимальное удобство для авторов и слушателей, подписки на каналы в Apple Podcasts будут запущены в июне. Мы сообщим дополнительно о доступности услуги и методах, которые помогут вам подготовить подписки и каналы», — говорится в сообщении Apple.

Apple также признала наличие проблем с инструментом Podcasts Connect. Ещё в прошлом месяце в Интернете появлялись сообщения, согласно которым пользователи каталога подкастов испытывают разные сложности, главной из которых является долгая публикация обновлений на каналах авторов. В нынешнем сообщении Apple сказано, что все фиксируемые ранее проблемы с Podcasts Connect успешно решены разработчиками. Кроме того, в своём сообщении Apple поблагодарила пользователей за «тёплый приём дизайна» приложения подкастов, внешний облик которого был обновлён вместе с запуском iOS 14.5.

Напомним, Apple официально анонсировала запуск платных подписок на подкасты в своём приложении на мероприятии Spring Loaded, которое состоялось в апреле. В рамках этой услуги авторы контента смогут продавать за отдельную плату доступ к эксклюзивным материалам или же возможность прослушивания записей без рекламы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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