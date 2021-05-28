Vimeo после IPO вышла на капитализацию $8,5 миллиарда

Американский видеосервис Vimeo вышел на IPO и начал торговать на бирже под тикером «VMEO». Акционеры InterActiveCorp получили 1,6235 акции Vimeo за каждую принадлежащую им акцию IAC, говорится в пресс-релизе видеосервиса.

Фото: ko.com.ua

Что случилось с акциями

Американский видеохостинг Vimeo отделился от корпорации InterActive (IAC) и стал самостоятельной публичной компанией.

Однако в первый день торгов на бирже NASDAQ акции Vimeo упали на 15% — с $51,8 до $44,1.

По состоянию на 26 мая они остановились на цене $43,8 за акцию.

В то же время бумаги материнской компании InterActiveCorp упали на 4% — до $161,23, однако по состоянию на 26 мая выросли до $163,8 за единицу.

Рыночная стоимость компании выросла на 33% — до $8,5 млрд. Хотя в январе, после раунда привлечения частных инвестиций, Vimeo получила оценку в $6 млрд. Финансовый директор IAC Глен Шифман назвал такое увеличение рыночной стоимости компании захватывающим достижением команды и акционеров.

Контекст

Vimeo — это американский видеохостинг, основанный в 2004 году. Имеет 200 млн пользователей и около 1,6 млн подписчиков. В отличие от видеохостинга YouTube (принадлежит Google), который для получения выручки использует рекламу, Vimeo продает пользователям подписку.

Выручка Vimeo за первый квартал вырос на 57% по сравнению с предыдущим годом — до $89,4 млн. Чистая прибыль компании за квартал составила $3,3 млн по сравнению с убытками в $20,3 млн годом ранее.

Vimeo стало отдельным предприятием 25 мая 2021 года, 11-й по счету самостоятельной компанией IAC.