Ethereum установил новый рекорд — его цена достигла $3,67 тысяч

За сутки 8 мая альткоин вырос на 4,5%, а его капитализация увеличилась до $420 млрд, пишет РБК-Крипто.

Ethereum установил новый рекорд — его цена достигла $3,67 тысяч
Фото: bits.media

Динамика Ethereum

Стоимость Ethereum на криптобирже Binance впервые в истории достигала $3,67 тыс. За прошедшие сутки альткоин вырос на 4,5%, а его капитализация увеличилась до $420 млрд.

За месяц цифровая монета подорожала на 83%.

На 17:30 по Киеву 8 мая, по данным CoinGecko, доля Ethereum на криптовалютном рынке составляла 16,7%.

В интерактивной таблице криптовалют на «Минфине» Ethereum по состоянию на 13.23 по Киеву 9 мая стоил $3,88 тыс.

Каковы преимущества Ethereum

В американском банке JPMorgan назвали три причины, по которым Ethereum превосходит биткоин. Аналитики указали, что у альткоина:

  • более стабильная ликвидность;
  • высокая скорость транзакций;
  • меньшая зависимость от рынка деривативов.

Контекст

В апреле в сети Ethereum произошло важное обновление Berlin, которое снизило комиссии за транзакции. В июле разработчики альткоина планируют выпустить еще одно обновление — London, которое полностью изменит механизм расчета комиссий. Часть комиссий, которую сейчас получают майнеры в качестве вознаграждения, будет сжигаться.

Ранний инвестор Coinbase Гэрри Тан уверен, что цена Ethereum движется к отметке в $10 тыс. Такое же предположение высказали аналитики компании Fundstrat. Один из факторов, который положительно влияет на котировки альткоина — интерес к сфере DeFi.

После того, как цена Ethereum в начале мая превысила $3 тыс., создатель цифровой монеты Виталий Бутерин стал миллиардером. Ему принадлежит 365 тыс. Ethereum. По текущему курсу альткоина состояние Бутерина оценивается в $1,33 млрд.

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