Владелец Yahoo продал свой медиа-бизнес за $ 5 млрд

При этом Verizon Communications сохранит за собой 10-% долю в совместном бизнесе.

Владелец Yahoo продал свой медиа-бизнес за $ 5 млрд

Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications согласилась продать Yahoo и AOL частной инвестиционной компании Apollo Global Management за 5 миллиардов долларов.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на заявление Verizon.

В то же время компания сохранит за собой 10-% долю в совместном бизнесе.

"Дальнейшее развитие Yahoo будет вызывать огромный восторг", - прокомментировал исполнительный директор Verizon Media Гуру Говраппан.

Отмечается, что он будет руководить Verizon Media и после операции купли-продажи.

Напомним, о том, что Verizon ведет переговоры о приобретении Yahoo, стало известно в 2016 году. Тогда соглашение оценивали в $ 4, 83 млрд. В 2017 году акционеры Yahoo одобрили продажу компании за $4,48 млрд.

В 2015 году Verizon приобрела холдинг AOL, в который входят рекламная платформа, а также несколько изданий: The Huffington Post, TechCrunch и Engadget. Сумма сделки составила $ 4, 4 млрд.

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