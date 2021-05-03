Владелец Yahoo продал свой медиа-бизнес за $ 5 млрд
При этом Verizon Communications сохранит за собой 10-% долю в совместном бизнесе.
Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications согласилась продать Yahoo и AOL частной инвестиционной компании Apollo Global Management за 5 миллиардов долларов.
Об этом сообщает New York Times со ссылкой на заявление Verizon.
В то же время компания сохранит за собой 10-% долю в совместном бизнесе.
"Дальнейшее развитие Yahoo будет вызывать огромный восторг", - прокомментировал исполнительный директор Verizon Media Гуру Говраппан.
Отмечается, что он будет руководить Verizon Media и после операции купли-продажи.
Напомним, о том, что Verizon ведет переговоры о приобретении Yahoo, стало известно в 2016 году. Тогда соглашение оценивали в $ 4, 83 млрд. В 2017 году акционеры Yahoo одобрили продажу компании за $4,48 млрд.
В 2015 году Verizon приобрела холдинг AOL, в который входят рекламная платформа, а также несколько изданий: The Huffington Post, TechCrunch и Engadget. Сумма сделки составила $ 4, 4 млрд.