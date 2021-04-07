Инвесторы оценили Clubhouse примерно в $4 миллиарда

Соцсеть Clubhouse ведет переговоры о привлечении финансирования от инвесторов, которые оценивают бизнес примерно в $4 млрд.

Фото: lb.ua

Соцсеть Clubhouse ведет переговоры о привлечении финансирования от инвесторов, которые оценивают бизнес примерно в $4 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Что известно

Соглашение при оценке в $4 млрд увеличило бы стоимость Clubhouse в четыре раза и отражало бы астрономические ожидания инвесторов, отмечает Bloomberg. В январе 2021 года соцсеть оценили в $1 млрд.

Пока неизвестно, сколько Clubhouse хочет привлечь и кто выступит в качестве инвесторов.

Условия раунда все еще могут измениться, а в соцсети не ответили на запрос Bloomberg.

Предыстория

Clubhouse была запущена в марте 2020 года. Ее разработали два выпускника Стэнфорда и бывшие разработчики Google Пол Дэвисон и Роган Сет.

Соцсеть завоевала популярность благодаря аудиочатам, в которых люди могут поговорить на разные темы.

В Clubhouse вместо видео или текста предоставляется преимущество голосовым чатам. Размеры «комнат» варьируются от нескольких человек до тысяч людей, которые слушают или участвуют в разговоре. К соцсети уже присоединились многие знаменитости, в частности Дрейк, Джаред Лето, Илон Маск.

Сейчас приложение Clubhouse доступно только для пользователей iPhone, которые получили приглашение. Однако соцсеть уже работает над Android-версией.

По состоянию на 13 марта Clubhouse имел 12 млн загрузок во всем мире. Крупнейшим рынком для соцсети являются США , на которые приходится 3,1 млн загрузок.

В начале марта количество пользователей из Украины в Clubhouse достигло 250.