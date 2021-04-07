Инвесторы оценили Clubhouse примерно в $4 миллиарда

Соцсеть Clubhouse ведет переговоры о привлечении финансирования от инвесторов, которые оценивают бизнес примерно в $4 млрд.

Инвесторы оценили Clubhouse примерно в $4 миллиарда
Фото: lb.ua

Соцсеть Clubhouse ведет переговоры о привлечении финансирования от инвесторов, которые оценивают бизнес примерно в $4 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Что известно

Соглашение при оценке в $4 млрд увеличило бы стоимость Clubhouse в четыре раза и отражало бы астрономические ожидания инвесторов, отмечает Bloomberg. В январе 2021 года соцсеть оценили в $1 млрд.

Пока неизвестно, сколько Clubhouse хочет привлечь и кто выступит в качестве инвесторов.

Условия раунда все еще могут измениться, а в соцсети не ответили на запрос Bloomberg.

Предыстория

Clubhouse была запущена в марте 2020 года. Ее разработали два выпускника Стэнфорда и бывшие разработчики Google Пол Дэвисон и Роган Сет.

Соцсеть завоевала популярность благодаря аудиочатам, в которых люди могут поговорить на разные темы.

В Clubhouse вместо видео или текста предоставляется преимущество голосовым чатам. Размеры «комнат» варьируются от нескольких человек до тысяч людей, которые слушают или участвуют в разговоре. К соцсети уже присоединились многие знаменитости, в частности Дрейк, Джаред Лето, Илон Маск.

Сейчас приложение Clubhouse доступно только для пользователей iPhone, которые получили приглашение. Однако соцсеть уже работает над Android-версией.

По состоянию на 13 марта Clubhouse имел 12 млн загрузок во всем мире. Крупнейшим рынком для соцсети являются США, на которые приходится 3,1 млн загрузок.

В начале марта количество пользователей из Украины в Clubhouse достигло 250.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Злоумышленники использовали GitHub для криптомайнинга, но сервис до сих пор не закрыл уязвимостьЗлоумышленники использовали GitHub для криптомайнинга, но сервис до сих пор не закрыл уязвимость
Facebook объяснил, каким образом произошла утечка данных из 500 млн аккаунтовFacebook объяснил, каким образом произошла утечка данных из 500 млн аккаунтов
Номер телефона Марка Цукерберга попал в Сеть в результате утечки данных из FacebookНомер телефона Марка Цукерберга попал в Сеть в результате утечки данных из Facebook
Youtube перестанет показывать дизлайкиYoutube перестанет показывать дизлайки
Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривенАнтимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Clubhouse рассчитывает получить новые инвестиции, которые поднимут её стоимость до $4 млрдClubhouse рассчитывает получить новые инвестиции, которые поднимут её стоимость до $4 млрд
ByteDance оценили в $250 миллиардов на частных торгахByteDance оценили в $250 миллиардов на частных торгах
Coursera вышла на биржу, ее оценили в $ 4,3 млрдCoursera вышла на биржу, ее оценили в $ 4,3 млрд
Компания Blockchain.com привлек $300 миллионов при оценке в $5,2 миллиардаКомпания Blockchain.com привлек $300 миллионов при оценке в $5,2 миллиарда
Соцсеть Reddit оценили в $ 6 млрдСоцсеть Reddit оценили в $ 6 млрд
Киберполиция: Украинская группа хакеров нанесла убытки европейским банкам на $2,5 миллиарда (фото)Киберполиция: Украинская группа хакеров нанесла убытки европейским банкам на $2,5 миллиарда (фото)
Zoom привлечет $1,5 миллиарда за счет размещения акцийZoom привлечет $1,5 миллиарда за счет размещения акций
Стоимость Facebook и Twitter упала на $44 миллиарда из-за блокировки ТрампаСтоимость Facebook и Twitter упала на $44 миллиарда из-за блокировки Трампа
Инвесторы оценили TikTok в $50 миллиардовИнвесторы оценили TikTok в $50 миллиардов
Цукерберг потерял $7,2 миллиарда на фоне отказа компаний от рекламы в соцсетяхЦукерберг потерял $7,2 миллиарда на фоне отказа компаний от рекламы в соцсетях
Последние новости
Подгружаем последние новости