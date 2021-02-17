Рада приняла за основу законопроект о "налоге на Google"

Целью законопроекта является увеличение доходов бюджета от НДС.

Рада приняла за основу законопроект о "налоге на Google"
Фото: Depositphotos/guynamedjames

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4184, который обяжет интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

Об этом сообщается на сайте парламента.

"Целью законопроекта является увеличение доходов государственного бюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, и создание благоприятных условий эффективного, но не обременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога", - говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс нормами об отмене налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы и нормами относительно усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам.

В частности, предлагается:

  • исключить норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20 процентов от суммы таких выплат за собственный счет;
  • четко определить, что для документов, удостоверяющих факт поставки услуг, составленных в электронной форме, датой оформления такого документа считается дата составления такого электронного документа;
  • определить перечень электронных услуг;
  • освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебным) ресурсам в рамках оказания образовательных услуг;
  • включить нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость;
  • установить правила определения места поставки электронных услуг (B2C)
  • установить форму и определение порядка направления налогового уведомления нерезиденту и жалобы на такое решение;
  • определить упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов, которая может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале;
  • определить правила налогового учета по налогу на добавленную стоимость для нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины;
  • освобождение нерезидента от обязанности регистрировать налоговые накладные;
  • предусмотреть уплату налогового обязательства для нерезидента в иностранной валюте.

Напомним, "налог на Google" имеет целью обязать интернет-гигантов платить Украине НДС. Он может привести к удорожанию услуг, поскольку в их стоимость будут включать НДС.

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