Рада приняла за основу законопроект о "налоге на Google"

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4184, который обяжет интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

Об этом сообщается на сайте парламента.

"Целью законопроекта является увеличение доходов государственного бюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, и создание благоприятных условий эффективного, но не обременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога", - говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс нормами об отмене налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы и нормами относительно усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам.

В частности, предлагается:

исключить норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20 процентов от суммы таких выплат за собственный счет;

четко определить, что для документов, удостоверяющих факт поставки услуг, составленных в электронной форме, датой оформления такого документа считается дата составления такого электронного документа;

определить перечень электронных услуг;

освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебным) ресурсам в рамках оказания образовательных услуг;

включить нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость;

установить правила определения места поставки электронных услуг (B2C)

установить форму и определение порядка направления налогового уведомления нерезиденту и жалобы на такое решение;

определить упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов, которая может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале;

определить правила налогового учета по налогу на добавленную стоимость для нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины;

освобождение нерезидента от обязанности регистрировать налоговые накладные;

предусмотреть уплату налогового обязательства для нерезидента в иностранной валюте.