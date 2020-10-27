ГНС запускает чат-бот для налогоплательщиков

На втором этапе разработки будет возможность перехода к уплате налогов в два клика и оповещения о возникновении налогового долга.

ГНС запускает чат-бот для налогоплательщиков
Фото: William Iven/Unsplash

Государственная налоговая служба в ноябре запускает чат-бот, с помощью которого налогоплательщики смогут получить информацию о состоянии своих расчетов, результаты обработки документов и напоминания о необходимости подачи отчетности или уплату налогов.

Об этом сообщил на брифинге глава ГНС Алексей Любченко.

"В ноябре мы запускаем tax-сервис бот через мессенджер, телеграм и вайбер. На первом этапе будет возможность получить состояние расчетов с бюджетом, регистрационные и учетные данные, сообщения о результатах обработки документов, а также напоминания о необходимости подачи отчетности и уплаты налогов. На втором этапе - переход к уплате налогов в два клика и собственно оповещения о возникновении налогового долга. Сейчас этот бот тестируется", - сказал Любченко.

По его словам, Государственная налоговая служба может предоставить административные услуги двумя способами: или в центрах обслуживания налогоплательщиков, или в электронном виде.

"В прошлом году мы имели 4,2 млн админуслуг, которые предоставлялись в центрах обслуживания. Сегодня количество уменьшилось до 3,7 млн, и это говорит о том, что люди активно осваивают цифровые технологии", - отметил глава ГНС.

Напомним, в сентябре Представительство президента Украины в Крыму, правозащитная организация "КрымSOS" и Украинский Хельсинский союз по правам человека создали чат-бот CrimeaIsUAbot для жителей временно оккупированного полуострова. Бот дает ответы на часто задаваемые крымчанами вопросы.

В апреле Министерство внутренних дел запустило в мессенджере Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилию. Отмечают, что такой чат-бот поможет: вызвать службу помощи (полицию, "скорую"), перенаправить на специалистов юридической помощи, которые в свою очередь окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме; предоставить контакты других служб; разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению; о полномочиях органов и учреждений, осуществляющих меры по предотвращению домашнего насилия.

Также в апреле Минздрав перезапустил чат-бот о коронавирусе и назвал его Иван Маск. Чат содержит советы, как защитить себя и близких, и подсказывает, как действовать в ситуациях, связанных с коронавирусной болезнью.

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