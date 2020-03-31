Airbnb раздаст арендодателям четверть миллиарда долларов в качестве компенсации

Сервис аренды жилья Airbnb переживает непростые времена из-за коллапса мировой туристической индустрии. Арендаторы могут рассчитывать на полную компенсацию сумм, потраченных на бронирование до 31 мая, арендодателям придётся смириться с упущенной выгодой, которую сервис компенсирует лишь на четверть.

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Первоначально Airbnb рассчитывал провести публичное размещение акций в этом году, но даже итоги прошлого года не позволяли положительно охарактеризовать финансовое состояние бизнеса. За первые девять месяцев 2019 года убытки составили $322 млн против $200 млн прибыли в 2018 году. Компании пришлось существенно увеличить расходы, и текущий год из-за вспышки коронавируса ничем инвесторов порадовать не сможет.

Поскольку многие туристы были вынуждены отменить бронирование апартаментов после вспышки коронавируса, Airbnb предложила им полное возмещение расходов на те заявки, которые были сделаны для сроков заселения с 14 марта по 31 мая включительно. Арендодателям, сотрудничающим с Airbnb, придётся труднее, поскольку сервис возместит им не более 25 % привычного размера компенсации. Но даже это потребует от компании расходов в размере $250 млн. Ещё $10 млн будет распределено среди привилегированных партнёров Airbnb в качестве грантов по $5000, эти средства сотрудники компании собрали самостоятельно в качестве пожертвований.

Ранее ожидалось, что для конечных арендаторов период компенсации затрат на бронирование ограничится 14 апреля, но теперь Airbnb продлила его до конца мая. Туристическая отрасль пострадает от коронавируса достаточно сильно, профильная американская ассоциация ожидает, что работы в этом году лишатся 4,6 млн сотрудников, и это только в США .



