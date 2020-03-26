Как эпидемия COVID-19 влияет на поведение потребителей

Эпидемия коронавируса COVID-19 затронула практически все аспекты повседневной жизни людей по всему миру. Согласно результатам опроса, проведённого Engine, 88% потребителей в США обеспокоены пандемией. Другое исследование, опубликованное L.E.K. Consulting и Civis, показало, что 80-90% взрослых американцев ожидают рецессию в экономике в следующем году.

Покупательские паттерны меняются очень быстро

Помимо изучения настроений потребителей, в Engine также выяснили, как эпидемия коронавируса повлияла на покупательские паттерны.

Полученные результаты показали значительное увеличение интереса к домашним активностям, таким как приготовление еды, просмотр ТВ, посещение социальных медиа и тренировки.

При этом люди ограничили те активности, которые связаны с высоким риском заражения: посещение кафе, баров и ресторанов, тренажёрных залов и публичных мероприятий (если они ещё не отменены).

Опрос также показал, что пользователи начали больше тратить онлайн. Покупки продуктов питания и других товаров возросли на 10-30%.

Результаты ещё одного опроса, проведённого компанией Valassis в середине марта, во многом отражают результаты, полученные Civis.

Так, опрос Valassis показал, что 42% потребителей стали больше покупать онлайн и только 8% респондентов заявили, что сократили интернет-покупки.

Эпидемия также мотивирует многих потребителей пробовать новые форматы покупок, такие как доставка еды и продуктов.

Кроме того, происходящее в мире повлияло на лояльность потребителей к брендам:

  • 48% респондентов сохранили приверженность своим привычным брендам;
  • 21% покупают товары и у знакомых, и у новых брендов;
  • 13% пользуются возможностью открыть для себя новые бренды;
  • 19% ощущают меньшую лояльность по отношению к брендам и покупают то, что доступно.

Аналитики считают, что эти сдвиги могут привести к некоторым долгосрочным изменениям в покупательском поведении. При этом 48% респондентов заявили, что не собираются применять новые форматы покупок после вспышки COVID-19.

Использование социальных медиа растёт

Опрос Valassis показал, что 39% респондентов увеличили использование социальных сетей и только 7% — уменьшили. Остальные респонденты пользуются соцсетями так же, как и раньше.

Facebook заявил, что использование соцсети значительно увеличилось, а в некоторых наиболее затронутых вирусом странах возросло на 50%. Однако возросшее использование площадки не привело к соответствующему росту расходов на рекламу и не увеличило доходы корпорации.

Напомним, что ранее компания Merkle поделилась статистикой по своим клиентам, которая показывает, какие отрасли сейчас переживают рост, а какие – спад.

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