Правоохранители привлекли 5 лиц к ответственности за распространение фейков о коронавирусе

Одному провокатору сепаратизма объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Правоохранители привлекли 5 лиц к ответственности за распространение фейков о коронавирусе
Фото: georgejmclittle/Depositphotos

Правоохранители привлекли 5 человек к ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе, а также прекратили деятельность еще одного агитатора. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"В течение нескольких последних дней службой вместе с Нацполицией к административной ответственности за манипуляции и попытки дестабилизации общественной обстановки привлечены еще 5 человек в Черновицкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

Специалисты СБУ по кибербезопасности подчеркнули, что в связи с введением ряда ограниченй для предотвращения распространения коронавируса, свою деятельность активизировали и пропагандисты сепаратизма.

Пользуясь ситуацией, определенные лица провоцируют панику и протестные настроения среди граждан, пытаются дискредитировать власть, призывают к нарушению конституционного строя и насильственной федерализации.

Подрывную деятельность очередного интернет-провокаторов прекратили в Одессе.

"Он не только распространял ложную информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению территориальных границ и государственной границы Украины. А это является уголовным правонарушением, предусмотренным ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.

Провокатору объявлено о подозрении. Решается вопрос о применении ограничительных мер.

Кроме того, СБУ зафиксировала появление большого количества деструктивных сообществ на различных информационных площадках и появление ложных публикаций в роSSийских СМИ.

На данный момент принимаются меры по блокированию их деятельности и привлечению провокаторов к ответственности. СБУ призывает граждан не поддаваться провокациям и не доверять информации из непроверенных источников, а также не распространять ее.

Напомним, 16 марта сообщалось, что в Черновицкой области полиция составила админпротокол за распространение ложных слухов о ситуации по заболеваемости COVID-19 в Украине. В интернете мужчина распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом.

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