Let’s Encrypt отозвал более 3 млн SSL-сертификатов из-за бага в системе

4 марта центр сертификации Let’s Encrypt отозвал более 3 млн сертификатов из-за бага в системе, обнаруженного в конце февраля.

Пострадавшие издатели получили оповещение об этом на электронную почту. Всего эта ошибка затронула 2,6% владельцев сайтов, которые используют сертификаты Let’s Encrypt.

Чтобы восстановить сертификат, издателям нужно отправить повторную заявку на его получение.

Те сайты, у которых сертификат был отозван, в адресной строке браузеров могут будут помечены как незащищённые, что может негативно сказаться на продажах и доверии.

На случай, если письмо не дошло, можно проверить, был ли сертификат отозван, самостоятельно. Для этого можно использовать инструмент диагностики или скачать список всех затронутых URL по ссылке.



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