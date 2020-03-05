Let’s Encrypt отозвал более 3 млн SSL-сертификатов из-за бага в системе

4 марта центр сертификации Let’s Encrypt отозвал более 3 млн сертификатов из-за бага в системе, обнаруженного в конце февраля.

Пострадавшие издатели получили оповещение об этом на электронную почту. Всего эта ошибка затронула 2,6% владельцев сайтов, которые используют сертификаты Let’s Encrypt.

Чтобы восстановить сертификат, издателям нужно отправить повторную заявку на его получение.

Те сайты, у которых сертификат был отозван, в адресной строке браузеров могут будут помечены как незащищённые, что может негативно сказаться на продажах и доверии.