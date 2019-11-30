Adobe: онлайн-продажи в День благодарения в США уже выросли на 20%

По данным Adobe Analytics, по состоянию на 17:00 PST в День благодарения в США было потрачено онлайн $2,1 млрд – на 20,2% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Около 46,4% от всех интернет-покупок были сделаны со смартфонов – на 13% больше, чем годом ранее. Количество посещений с мобильных устройств также выросло: с 56,6% за месяц до 63,4%.

Adobe Analytics в режиме реального времени отслеживает продажи по 80 из топ-100 ретейлеров в США, охватывая 55 млн SKU и около 1 трлн транзакций в праздничный период.

В этом году День благодарения наступил на неделю позже, чем в 2018. В результате период продаж стал ещё более сжатым и более напряжённым.

По прогнозам Adobe, всего в День благодарения будет потрачено $4,4 млрд против 3,7 млрд в 2018 году.

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