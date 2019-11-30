СБУ раскрыла хакеров, которые почти 10 лет крали со счетов в США и Европе

На эти деньги они покупали дорогостоящую технику, а затем продавали ее в Украине.

В Черкасской области Служба безопасности Украины раскрыла преступную группировку хакеров, которые крали средства со счетов электронных платежных систем Европы и США .

Организатором схемы является гражданин РФ , которые проживает в Киеве , и трое жителей Черкасской области, сообщили в пресс-службе СБУ .

"Киберпреступники через закрытые хакерские форумы покупали данные платежных счетов иностранцев. За присвоенные деньги они закупали товары в популярных иностранных интернет-магазинах, потом реализовывали эту продукцию в Украине", - уточнили детали в Службе безопасности Украины.

Группировка действовала с 2010 года, их годовой оборот составлял 500-700 000 долларов. Во время обысков у них изъяли товары, закупаемые на ворованные деньги.

ssu.gov.ua

Это смарт-часы, планшеты Apple , телефоны iPhone , камеры GoPro и другая техника общей стоимостью в 5000 долларов. Решается вопрос о вручении подозрения в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и легализации преступных доходов.