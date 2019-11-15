Львовские железнодорожники майнили криптовалюту за счет "Укрзализныци"
Для этого использовали более 100 компьютеров.
Работники Львовской железной дороги организовали майнинговую ферму биткоинов, которая работала за счет электроэнергии "Укрзализныци".
Примерная сумма нанесенных предприятию убытков составила миллион гривен, сообщили в пресс-службе УЗ.
"Во время обыска помещения, где находилась так называемая ферма, обнаружено более 100 единиц компьютерного оборудования, которое совершало генерирование биткоинов. Техника была подсоединена к электросети "Укрзализныци", - пояснил директор департамента экономической и информационной безопасности УЗ Олег Назарук.
Он подчеркнул, что украинское законодательство запрещает выпуск и оборот криптовалют на территории Украины.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал увольнение руководства "Укрзализныци" из-за жалоб на тотальную коррупцию.
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