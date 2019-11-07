Если Украина не введет регулирование криптовалют, то перестанет быть частью международной финансовой системы, - эксперт BRDO

"Финмониторинг для криптовалют является обязательным, но банки не справляются".

Если Украина не введет регулирование криптовалют, то перестанет быть частью международной финансовой системы, - эксперт BRDO
Игорь Самоходский
Фото: Макс Требухов

По словам руководителя сектора «IТ и Телеком» BRDO Игоря Самоходского, Украина обязана ввести первичный финмониторинг криптовалютных операций, а иначе страна рискует перестать быть частью международной финансовой системы.

Об этом он заявил в ходе круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?" в Институте Горшенина.

“Сегодня финмониторинг для криптовалют является обязательным, но банки не справляются и фактически он не работает. И Украина, как и международное сообщество, обязана игроков криптовалютного рынка сделать субъектами первичного финмониторинга. Это означает, что если вы переводите миллион с помощью криптовалюты, или получаете доход, вы должны показать, откуда вы взяли этот миллион. Это правило есть и сейчас, меняется только один аспект: кто будет делать первичный финансовый мониторинг. Мы, как страна, обязаны ввести это правило, чтобы им пользовались, например, биржи. Здесь не о чем дискутировать. так как иначе мы просто не будем частью международной финансовой системы.

По словам Игоря Самоходского, начать регулирование сферы важно еще и потому, что сфера виртуальных активов является достаточно новой и Украина имеет шансы поучаствовать в международной конкуренции юрисдикций.

“Наша юрисдикция неконкурентна на глобальном рынке. Мы не видим очереди из банков или финансовых компаний, которые хотели бы работать в Украине. Но сфера виртуальных активов - новая. Конкуренция юрисдикций в мире в этой сфере находится на начальном этапе. И если Украина даст какое-то правовое поле в этой сфере, мы станем одним из официальных игроков”, - подчеркнул эксперт.

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