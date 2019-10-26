BBC запустила версию своего новостного сайта для Tor
Чтобы помочь пользователям обойти цензуру, компания «Би-би-си»
Теперь пользователи Tor смогут посещать BBC News не по общеизвестным ссылкам (
Браузер Tor способен скрывать, кто его использует и к каким данным обращается, что позволяет людям избежать надзора и цензуры.
Среди стран, которые блокируют для своих граждан доступ к BBC News, значатся Китай, Иран и Вьетнам.
Через главную страницу BBC News для Tor пользователи смогут перейти в версии на других языках, такие BBC Arabic, BBC Persian и BBC Russian.
Контент и сервисы, ориентированные на пользователей в Великобритании, такие как BBC iPlayer, в версии для дарквеба доступны не будут.
Хотя Tor-браузер можно использовать для получения доступа к основной версии BBC News, использование версии для Tor имеет свои преимущества. Как пояснил эксперт по кибербезопасности из University College London Стивен Мердок, «onion-сервисы снимают нагрузку с дефицитных выходных узлов и сохраняют сквозное шифрование».
Согласно заявлению BBC, новостной контент BBC World Service’s уже доступен в сети Tor.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
25.10.2019 21:31
26.10.2019 10:05