BBC запустила версию своего новостного сайта для Tor

Чтобы помочь пользователям обойти цензуру, компания «Би-би-си» сделала свой международный новостной сайт BBC News доступным через сеть Tor.

Теперь пользователи Tor смогут посещать BBC News не по общеизвестным ссылкам (bbc.co.uk/news и bbc.com/news), а через новый адрес bbcnewsv2vjtpsuy.onion. В обычном браузере этот адрес работать не будет.

Браузер Tor способен скрывать, кто его использует и к каким данным обращается, что позволяет людям избежать надзора и цензуры.

Среди стран, которые блокируют для своих граждан доступ к BBC News, значатся Китай, Иран и Вьетнам.

Через главную страницу BBC News для Tor пользователи смогут перейти в версии на других языках, такие BBC Arabic, BBC Persian и BBC Russian.

Контент и сервисы, ориентированные на пользователей в Великобритании, такие как BBC iPlayer, в версии для дарквеба доступны не будут.

Хотя Tor-браузер можно использовать для получения доступа к основной версии BBC News, использование версии для Tor имеет свои преимущества. Как пояснил эксперт по кибербезопасности из University College London Стивен Мердок, «onion-сервисы снимают нагрузку с дефицитных выходных узлов и сохраняют сквозное шифрование».

Согласно заявлению BBC, новостной контент BBC World Service’s уже доступен в сети Tor.



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