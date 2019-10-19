Стартап с украинским кофаундером поднял $500 000. Делает соцсеть для соседей

Лондонский стартап Localhalo привлек около $500 000 от ангельских инвесторов. Команда работает над бесплатной социальной сетью для соседей, у нее уже порядка 5000 пользователей в двух районах Лондона. Его основатели — британец Джеймс Рутледж и украинец Андрей Марьин, пишут AIN.UA

Совместно они решили строить социальную сеть для соседей. Здесь можно знакомиться с теми, кто живет по соседству, объединяться в группы.

«Так соседям проще добиваться совместных целей, будь то, чтоб их лучше обслуживал местный «ЖЭК» или предупреждение соседей о воровстве посылок или прочих вещей. Соседи сразу же присылают друг другу фотки подозреваемых и вместе бдят. Такая себе «распределенная электронная бабулька» у подъезда», — объясняет Андрей.

Сейчас их продукт — на стадии preseed, есть первые пользователи, над разработкой работают программисты в Украине, Лондоне и Казахстане, но пока приложение не приносит дохода. Привлеченные от ангелов деньги команда планирует пустить на маркетинг и разработку.

В 2018 году команда также успела поучаствовать в программе Y Combinator Startup School, в январе 2019 года подняла первый раунд инвестиций и начала привлекать пользователей в одном из районов Лондона. Офис стартапа расположен там же, но стартап собирается открывать представительство в Украине. По словам Андрея, сейчас у стартапа есть договоренность с британской некоммерческой сетью Neighbourhood Watch UK с 2,8 млн пользователей о том, чтобы их продукт использовали соседи, состоящие в этой организации.