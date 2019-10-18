Zenith: в 2019 году реклама в соцсетях впервые обойдёт печатную по расходам

В 2019 году мировые расходы на рекламу в социальных сетях вырастут на 20% — до $84 млрд. При этом её доля в общих расходах рекламодателей составит 13%, что сделает соцсети третьим по величине рекламным каналом после ТВ и поиска. Об этом говорится в новом прогнозе Zenith.

По данным агентства, 2019-й станет первым годом, когда расходы на рекламу в соцсетях превзойдут расходы на печатную рекламу, которые составят менее $69 млрд.

Основной драйвер роста социальных медиа как канала продвижения – это увеличение расходов на них со стороны малого и среднего бизнеса.

«Малый бизнес в США тратит большие средства на социальные медиа и поиск, обеспечивая большую часть глобального роста этих каналов», — говорится в отчёте.

При этом аналитики агентства прогнозируют замедление роста расходов на социальные медиа в ближайшие годы. В 2020 году этот показатель составит 17%, а в 2021 – лишь 13%.

Что касается поисковой рекламы, то по оценкам Zenith, в 2019 этот рынок составит $107 млрд, а на объявления в поисковых системах будет приходиться 17% мировых расходов рекламодателей.

В 2019 году поисковая реклама впервые должна сгенерировать более $100 млрд в мировом масштабе – на 8% больше, чем в 2018 году.

На ТВ-рекламу будет приходиться 29% от мировых расходов рекламодателей.

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