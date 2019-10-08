В Search Ads 360 стало доступно назначение ставок во время аукциона

Google Ads сообщил, что функционал назначения ставок во время аукциона стал доступен в Search Ads 360.

Чтобы подобрать наилучшую ставку для каждого аукциона, Google использует самые точные сигналы, связанные с контекстом. Это позволяет повысить эффективность рекламы.

Согласно Google, во время бета-тестирования сотни рекламодателей Search Ads 360, которые решили воспользоваться этой функциональностью, наблюдали увеличение среднего коэффициента конверсии на 15-30% при том же или лучшем ROI.

Search Ads 360 – это платформа для управления поисковой рекламой, используемая крупными рекламодателями и агентствами. Благодаря последнему обновлению рекламодатели Search Ads 360 теперь могут оптимизировать свои ставки, используя назначение ставок во время аукциона. Ранее этот функционал был доступен только в Google Ads.

Более подробная информация о назначении ставок во время аукциона в Search Ads 360 доступна в Справке.



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