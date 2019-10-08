Киберполиция закрыла интернет-магазины, которые продавали фейковые товары Procter&Gamble. Доход — 500 000 грн в месяц

Сотрудники Киберполиции закрыли производство, которое изготавливало бытовую химию и продавало ее под видом товаров известного бренда в собственных интернет-магазинах и на различных онлайн-площадках. Ежемесячный доход одного из таких магазинов составлял 500 000 грн. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, пишут AIN.UA

Название ТМ в сообщении не упоминается, но на фотографиях с закрытого производства фальсификата видны упаковки ТМ Ariel, Tide, принадлежащих Procter&Gamble.

Организовали этот бизнес два жителя Ужгорода. Мошенники перевозили концентрат стирального порошка и моющих средств, из которых потом изготавливали бытовую химию и продавали ее. Фейковые товары продавали не только в Украине, но и в Словакии, Венгрии и Румынии. Основной канал продажи — онлайн.

Ежемесячно так удавалось производить порядка 60 тонн продукции, во время обыска правоохранители изъяли порядка 100 тонн готовых к продаже продуктов. Мошенники выдавали себя за официальных представителей ТМ.

Уголовное производство открыли по статье 229 УКУ (незаконное использование ТМ).