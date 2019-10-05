Киберполиция разоблачила хакера, взломавшего более 2 тыс. компьютеров украинцев

Злоумышленнику грозит до 6 лет заключения.

Киберполиция разоблачила хакера, взломавшего более 2 тыс. компьютеров украинцев
Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция разоблачила хакера во взломе более двух тысяч компьютеров украинцев.

Об этом информирует пресс-служба департамента киберполиции Национальной полиции.

Установлено, что хакер за время своей деятельности получил несанкционированный доступ к тысячам серверов пострадавших из более чем 100 стран мира. Полученные инструменты он использовал как для продажи данных, так и для получения доступа к банковским аккаунтам и платежных систем.

"Сотрудники Слободского управления киберполиции установили причастность к такой деятельности 29-летнего жителя Харькова. Мужчина с 2018 года занимался взломом удаленных серверов для дальнейшей продажи полученной незаконным путем информации. Для привлечения клиентов, он размещал на специализированных сайтах и форумах объявления о продаже доступов к удаленным серверам. Для оплаты таких услуг использовались роSSийские электронные платежные системы", - говорится в сообщении.

По адресам, где проживал хакер, проведены обыски. Изъята компьютерная техника, деньги и внешние носители информации. Во время предварительного осмотра техники киберполиция обнаружила активные сессии и перечень взломанных серверов с учетными данными доступа к ним.

По данному факту проводится досудебное расследование, квалифицированное по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 6 лет заключения.

Ранее киберполиция поймала 18-летнего хакера, распространявшего вирусы под видом обновлений для игр.

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