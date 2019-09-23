В отчёте об эффективности в Search Console будут доступны более свежие данные

Google сообщил , что в отчёте об эффективности в Search Console теперь будут доступны более свежие данные.

Если раньше задержка составляла несколько дней, то теперь данные будут обновляться в течение менее чем суток.

Более свежие данные будут доступны в веб-версии отчёта об эффективности. Для отчёта по Google Discover и отчётов, получаемых через API, это нововведение пока не работает.

Кроме того, теперь Google указывает в отчёте, что все даты основаны на часовом поясе PT (тихоокеанское время, GMT-8). Это уточнение важно для правильной интерпретации данных в сравнении с местным временем.

Google также позволил скачивать данные за определённый период времени:

Обновление запускается постепенно и станет доступно всем пользователям сервиса в ближайшие несколько дней.

Напомним, что в апреле Search Console начал привязывать данные об эффективности к каноническим страницам.

А в этом месяце в сервисе появилось два новых отчёта о статусе расширенных результатов: по «хлебным крошкам» и наборам данных.