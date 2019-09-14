Киев вошел в топ-50 самых «видеонаблюдаемых» городов мира. Камер на тысячу населения больше, чем в Риме

Киев попал в топ-50 городов мира по концентрации камер видеонаблюдения. Такой рейтинг составили аналитики британской компании Сomparitech, которая специализируется на приватности пользователей в цифровую эпоху. Украинская столица заняла в нем 49 место, пишут AIN.UA .

В Киеве насчитали 6200 камер видеонаблюдения. Это больше двух камер на тысячу населения. По этому показателю украинской столице уступил Рим, в котором более 8000 камер, но их концентрация в пересчете на население меньше.

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Лидером в топ-50 стал Китай : в рейтинг вошли сразу 11 городов Поднебесной, 5 из которых — на первых строчках (около сотни камер на тысячу населения). На 6 месте Лондон, в котором почти 628 000 камер (68 на 1000 населения).

Это хорошо или плохо?

Примечательно, что уровень преступности и безопасности в городе не имеет прямой зависимости от концентрации камер видеонаблюдения. Например, в Киеве преступность оценивают в 47 баллов по 100-балльной шкале, при том как показатель безопасности определили на 52 балла. Примерно такие же результаты у Лондона, и Шеньженя, где количество и концентрация камер видеонаблюдения в десятки раз больше.

«В зависимости от того, кого вы спросите, рост распространенности и возможностей систем видеонаблюдения может сделать наше общество более безопасным и эффективным, либо растоптать наши права на приватность и свободу передвижений — а может и то, и другое. Не важно, какую точку зрения вы разделяете, факт остается фактом — видеонаблюдение усиливается по всему миру», — отмечают составители исследования.

Нужно больше камер

Почти 7000 камер видеонаблюдения для Киева —

Как отмечает Юрий Назаров, руководитель Kyiv Smart City, в скором времени камеры видеонаблюдения появятся также на Русановке и в аэропорту « Киев ».

Київ — у світовому рейтингу міст з найбільшим покриттям камерами відеоспостереження. Погодьтеся, особливо приємно,… Posted by Yuriy Nazarov on Thursday, 12 September 2019



