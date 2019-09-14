Киев вошел в топ-50 самых «видеонаблюдаемых» городов мира. Камер на тысячу населения больше, чем в Риме

Киев попал в топ-50 городов мира по концентрации камер видеонаблюдения. Такой рейтинг составили аналитики британской компании Сomparitech, которая специализируется на приватности пользователей в цифровую эпоху. Украинская столица заняла в нем 49 место, пишут AIN.UA.

В Киеве насчитали 6200 камер видеонаблюдения. Это больше двух камер на тысячу населения. По этому показателю украинской столице уступил Рим, в котором более 8000 камер, но их концентрация в пересчете на население меньше.

Киев вошел в топ-50 самых «видеонаблюдаемых» городов мира. Камер на тысячу населения больше, чем в Риме

Киев вошел в топ-50 самых «видеонаблюдаемых» городов мира. Камер на тысячу населения больше, чем в Риме

Лидером в топ-50 стал Китай: в рейтинг вошли сразу 11 городов Поднебесной, 5 из которых — на первых строчках (около сотни камер на тысячу населения). На 6 месте Лондон, в котором почти 628 000 камер (68 на 1000 населения).

Это хорошо или плохо?

Примечательно, что уровень преступности и безопасности в городе не имеет прямой зависимости от концентрации камер видеонаблюдения. Например, в Киеве преступность оценивают в 47 баллов по 100-балльной шкале, при том как показатель безопасности определили на 52 балла. Примерно такие же результаты у Лондона, и Шеньженя, где количество и концентрация камер видеонаблюдения в десятки раз больше.

«В зависимости от того, кого вы спросите, рост распространенности и возможностей систем видеонаблюдения может сделать наше общество более безопасным и эффективным, либо растоптать наши права на приватность и свободу передвижений — а может и то, и другое. Не важно, какую точку зрения вы разделяете, факт остается фактом — видеонаблюдение усиливается по всему миру», — отмечают составители исследования.

Нужно больше камер

Почти 7000 камер видеонаблюдения для Киева

Как отмечает Юрий Назаров, руководитель Kyiv Smart City, в скором времени камеры видеонаблюдения появятся также на Русановке и в аэропорту «Киев».

Київ — у світовому рейтингу міст з найбільшим покриттям камерами відеоспостереження. Погодьтеся, особливо приємно,…

Posted by Yuriy Nazarov on Thursday, 12 September 2019

Майя Яровая, AIN

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Google открыл доступ к технологии Differential PrivacyGoogle открыл доступ к технологии Differential Privacy
Прокуроры всех 50 штатов США присоединились к антимонопольному расследованию против GoogleПрокуроры всех 50 штатов США присоединились к антимонопольному расследованию против Google
Приложение VK вновь работает в Украине. Провайдеры разводят рукамиПриложение VK вновь работает в Украине. Провайдеры разводят руками
Google прокомментировал ситуацию с «платными» ссылками на сайте Apache.orgGoogle прокомментировал ситуацию с «платными» ссылками на сайте Apache.org
Google закрыл старую версию Search ConsoleGoogle закрыл старую версию Search Console
Блок рекламы


Похожие новости
Google Ads запретил рекламу экспериментальных методов леченияGoogle Ads запретил рекламу экспериментальных методов лечения
Facebook больше не обещает бесплатное использованиеFacebook больше не обещает бесплатное использование
Стартап с офисом в Киеве получил $4 млн от Draper Associates
Международный ИИ-гигант купил украинский стартап StepShot. Он зарабатывал больше $500 000 в годМеждународный ИИ-гигант купил украинский стартап StepShot. Он зарабатывал больше $500 000 в год
Отзывы больше влияют на доходы локального бизнеса, чем рейтинги – исследованиеОтзывы больше влияют на доходы локального бизнеса, чем рейтинги – исследование
Какие ключевые слова получают больше всего просмотров на YouTubeКакие ключевые слова получают больше всего просмотров на YouTube
YouTube-видео с детьми получают в три раза больше просмотров, чем видео без детейYouTube-видео с детьми получают в три раза больше просмотров, чем видео без детей
Google Ads обяжет компании указывать больше информации о продвигаемом ПОGoogle Ads обяжет компании указывать больше информации о продвигаемом ПО
46% населения Земли пользуется социальными платформами46% населения Земли пользуется социальными платформами
В Киеве стало возможным проверить загруженность детских садов онлайн
Последние новости
Подгружаем последние новости