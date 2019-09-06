2019-09-06
Apple тестирует веб-версию приложения Apple Music
Компания Apple запустила веб-версию приложения Apple Music для тех пользователей, которым больше нравиться использовать браузер.
Сейчас сервис доступен в
Запуск произошел в четверг, 5 сентября. По некоторым данным аналогичное приложение, скорее всего, появится на компьютерах Mac в конце 2019 года.
Отмечается также, что в 2014 году компания приобрела Beats Music, имеющую свою веб-версию, но в 2015-м после запуска Apple Music проект был закрыт.
Напомним, в июле компанию Apple обвинили в манипулировании результатами поиска в App Store. Издание The Wall Street Journal установило, что Apple отдает предпочтение своим приложениям при ранжировании результатов поиска в магазине приложений.
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