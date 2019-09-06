Apple тестирует веб-версию приложения Apple Music

Компания Apple запустила веб-версию приложения Apple Music для тех пользователей, которым больше нравиться использовать браузер.

Сейчас сервис доступен в тестовой версии :

Запуск произошел в четверг, 5 сентября. По некоторым данным аналогичное приложение, скорее всего, появится на компьютерах Mac в конце 2019 года.

Отмечается также, что в 2014 году компания приобрела Beats Music, имеющую свою веб-версию, но в 2015-м после запуска Apple Music проект был закрыт.