Apple тестирует веб-версию приложения Apple Music

Компания Apple запустила веб-версию приложения Apple Music для тех  пользователей, которым больше нравиться использовать браузер. 

Сейчас сервис доступен в тестовой версии:

Запуск произошел в четверг, 5 сентября. По некоторым данным аналогичное приложение, скорее всего, появится на компьютерах Mac в конце 2019 года.

Отмечается также, что в 2014 году компания приобрела Beats Music, имеющую свою веб-версию, но в 2015-м после запуска Apple Music проект был закрыт.

Напомним, в июле компанию Apple обвинили в манипулировании результатами поиска в App Store. Издание The Wall Street Journal установило, что Apple отдает предпочтение своим приложениям при ранжировании результатов поиска в магазине приложений.

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