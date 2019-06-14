Сервис Have I been pwned продается. Трой Хант не справляется сам
Основатель сервиса для проверки скомпрометированных паролей Have I been pwned (HIBP) заявил о намерении продать его. Сайт запустился в 2013 году и с тех пор стал одним из самых популярных способов проверить собственную безопасность, пишут
Трой Хант уверен, что проект перерос возможности одного человека — трафик значительно вырос, а у него не хватает ресурсов на операционное управление. Он хочет, чтобы HIBP поглотила сторонняя компания. Рост популярности сайта спровоцировала январская утечка, в ходе которой слили 773 млн записей.
Свою занятость Хант даже подтвердил это статистикой из Twitter, согласно которой у него значительно упало количество записей с начала 2019 года.
Пока что Хант не нашел покупателя, но уже проконсультировался с аудиторами из компании KPMG по поводу поглощения. В блог-посте, посвященном будущему HIBP, основатель написал:
Я действительно рад тому, что уже сделал HIBP, но мне пока удалось лишь поверхностно раскрыть его потенциал.
Проект поглощения HIBP Хант назвал Svalbard — так же называется «хранилище судного дня» на севере Норвегии, где лежат образцы семян на случай всемирной катастрофы.
Главные поводы передать HIBP в управление большой компании: расширение аудитории, более тесная работа с потерпевшими от взломов организациями, а также большее количество данных. Хант также заверил, что поиск по слитым записям останется бесплатным, а сам он не покинет работу над HIBP.
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Internet и сети
14.06.2019 08:14