Сервис Have I been pwned продается. Трой Хант не справляется сам

Основатель сервиса для проверки скомпрометированных паролей Have I been pwned (HIBP) заявил о намерении продать его. Сайт запустился в 2013 году и с тех пор стал одним из самых популярных способов проверить собственную безопасность, пишут AIN.UA

Трой Хант уверен, что проект перерос возможности одного человека — трафик значительно вырос, а у него не хватает ресурсов на операционное управление. Он хочет, чтобы HIBP поглотила сторонняя компания. Рост популярности сайта спровоцировала январская утечка, в ходе которой слили 773 млн записей.

It's time for @haveibeenpwned to grow up and go beyond what I can do as one person. This has taken a lot of thought over the course of this year; here's the factors driving it, the path forward and what it means for the future. Here's Project Svalbard: https://t.co/ZeRtzfCTA2 — Troy Hunt (@troyhunt) June 11, 2019

Свою занятость Хант даже подтвердил это статистикой из Twitter , согласно которой у него значительно упало количество записей с начала 2019 года.

Пока что Хант не нашел покупателя, но уже проконсультировался с аудиторами из компании KPMG по поводу поглощения. В блог-посте, посвященном будущему HIBP, основатель написал:

Я действительно рад тому, что уже сделал HIBP, но мне пока удалось лишь поверхностно раскрыть его потенциал.

Проект поглощения HIBP Хант назвал Svalbard — так же называется «хранилище судного дня» на севере Норвегии, где лежат образцы семян на случай всемирной катастрофы.

Главные поводы передать HIBP в управление большой компании: расширение аудитории, более тесная работа с потерпевшими от взломов организациями, а также большее количество данных. Хант также заверил, что поиск по слитым записям останется бесплатным, а сам он не покинет работу над HIBP.