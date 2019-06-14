Gmail запустит динамические сообщения для всех пользователей 2 июля

В марте Google объявил о бета-запуске динамических сообщений в Gmail – нового формата на базе AMP, который позволяет компаниям добавлять в рассылки интерактивный контент, такой как опросники, каталоги товаров и т.п. Начиная со 2 июля поддержка динамических писем будет включена по умолчанию для всех пользователей и доменов.

Администраторы G Suite смогут проверить статус новой функции в настройках: Apps > G Suite > Settings for Gmail > User settings. Там же можно будет отключить эту опцию.

В мобильных приложениях Gmail поддержка этого формата будет добавлена позже.

Google представил превью-версию AMP for Email в феврале 2018 года. Booking.com, Despegar, Doodle, Ecwid, Freshworks, Nexxt, Oyo Rooms, Pinterest, RedBus и команда Google Docs первыми опробовали новую технологию.

Сторонние email-платформы, среди которых Sendgrid, SparkPost, Amazon SES, Amazon Pinpoint и Litmus уже поддерживают или скоро начнут поддерживать спецификацию AMP.


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