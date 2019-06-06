В США судят украинского хакера. Он воровал кредитки в составе FIN7
3 июня 2019 году украинец Андрей Колпаков предстал перед федеральным судом американского Сиэттла, пишет Washington Post. Ранее его экстрадировали из Испании, пишут
Колпакова обвиняют в хакерских атаках, фроде и краже личных данных. Он работал в составе группировки FIN7.
Чем известна группировка
По данным ФБР, члены FIN7 увели до 15 млн кредитных карт, когда атаковали компании Chipotle, Arby’s и Red Robin. Затем карты продавали на подпольных маркетплейсах. Убытки оценивают в десятки миллионов долларов.
FIN7 описывают как одну из самых слаженных и профессиональных хакерских группировок. В материале журнала Wired, посвященном киберпреступности, злоумышленников описывали так:
Они не самые натренированные, не самые главные специалисты по безопасности в интернете, но они профессионалы. Их деятельность — приходить на работу с утра и воровать номера кредиток.
Что известно об исполнителях
Первые задержания участников FIN7 пришлись на март 2018 года – тогда группу хакеров из РоSSии и Украины арестовали в 250 км от Мадрида.
Об аресте Колпакова стало известно в августе 2018. Вместе с ним задержали еще двух подозреваемых украинцев: Федора Гладыря в Германии и Дмитрия Федорова в Польше. Гладырь предстал перед американским судом в октябре 2018 года, его приговор неизвестен. Федоров ожидает экстрадиции в США.
На судебном заседании Колпаков не признал вину. Официальные обвинения ему выдвинут 10 июня.
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06.06.2019 00:38