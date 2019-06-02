Nokia и Telecom Italia установили новый европейский рекорд скорости передачи данных

Nokia и Telecom Italia установили новый европейский рекорд скорости передачи данных

Nokia совместно с Telecom Italia установила новый европейский рекорд скорости передачи данных по наземным оптическим линиям на оборудовании Nokia 1830 Photonic Service Switch. Это поможет упростить развёртывание 5G-сетей, которым требуется мощная опорная сеть. В штатном режиме сеть Telecom Italia обладает скоростью до 100 Гбит/с на дальности до 1800 км и до 200 Гбит/с на расстоянии не более 800 км.

Ровно на той же сети — без прокладки дополнительных линий оптической связи — с тестовым оборудованием Nokia на дистанции 1750 км удалось достигнуть 300 Гбит/с. Между Римом и Миланом, то есть на удалении свыше 900 км (туда и обратно), скорость составила 400 Гбит/с. А на участке сети Telecom Italia Рим-Флоренция общей длиной 350 км скорость достигла рекордного значения — 550 Гбит/с. Рекорд поставлен благодаря новому цифровому сигнальному процессору Nokia PSE-3 (Photonic Service Engine). 


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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