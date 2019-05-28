Украинская онлайн-платформа для изучения программирования Mate academy привлекла $580 000

Украинская образовательная онлайн-платформа для изучения программирования и поиска первой работы в IT Mate academy привлекла $580 000 инвестиций. Лид-инвестором выступила Genesis Investments, в раунде также приняли участие TA Ventures и основатель Intellias Михаил Пузраков. Об этом AIN.UA сообщили представители компании. , пишут AIN.UA

Основатели Mate academy, слева направо: Макс Лысак, Анна Апостол, Роман Апостол

Что такое Mate academy

Mate academy — онлайн-платформа для изучения программирования и поиска первой работы в IT. Ее основали трое украинцев — Макс Лысак, Анна Апостол и Роман Апостол.

Обучение длится 4-5 месяцев и проходит в онлайн-режиме. Сейчас в портфеле курсов Mate academy — Java, Frond-end, Full Stack Web, UI/UX Design.

Особенность платформы заключается в том, что студенты оплачивают учебу только в случае трудоустройства, отдавая процент от новой зарплаты. За время существования Mate academy более 200 студентов получили работу.

На что пойдут привлеченные средства

Команда направит деньги на запуск новых учебных программ, а также расширение наборов студентов по всей Украине. В 2019 году Mate academy планирует запустить курсы по Python, .NET, Data Science и Mobile. Кроме этого — выпустить и найти работу 1000 студентам.

«Наша миссия — создать все необходимые условия для того, чтобы способные украинские ребята получали необходимые ресурсы для реализации своего потенциала. Мы верим, что чем больше в стране будет образованных и талантливых специалистов, тем стремительнее будут происходить позитивные изменения в обществе. Поэтому мы хотим создать современную альтернативу образованию и обучать тысячи, а со временем и десятки тысяч людей в год. Мы верим, что с таким стратегическим партнером как Genesis Investments мы сможем максимально реализовать свою миссию», — комментирует генеральный директор Mate academy Роман Апостол.

В Genesis Investments отмечают, что для компании эта инвестиция — выход на новый рынок.