YouTube работает над инструментом для автоматического создания объявлений-заставок

YouTube работает над новым инструментом Bumper Machine, с помощью которого можно будет создавать объявления-заставки из более длинных рекламных роликов.

Новый инструмент использует машинное обучение, благодаря которому весь процесс создания таких объявлений полностью автоматизирован. Из 30- или 90-секундных видео Bumper Machine создаёт 6-секундные заставки.

В настоящее время инструмент находится на стадии альфа-тестирования. После успешного прохождения этого этапа Bumper Machine будет переведён на стадию бета-тестирования, а затем – запущен по всему миру.

Инструмент в действии

Ниже – исходный 13-секундный ролик от GrubHub:

6-секундный ролик, созданный с помощью Bumper Machine:

Особенности работы

Bumper Machine ищет ключевые элементы в рекламном ролике – например, акцент на определённых людях, логотип или товар компании. При этом последние 2-3 секунды итогового ролика всегда будут содержать призыв к действию.

Поскольку машины не всегда всё понимают на 100%, потребуется небольшое участие человека. Так, Bumper Machine создаст 4 варианта объявления и предложит пользователю выбрать подходящий вариант. При желании он сможет сохранить все версии.

Напомним, что объявления-заставки были запущены Google в 2016 году.


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