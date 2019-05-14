YouTube работает над инструментом для автоматического создания объявлений-заставок
YouTube
Новый инструмент использует машинное обучение, благодаря которому весь процесс создания таких объявлений полностью автоматизирован. Из 30- или 90-секундных видео Bumper Machine создаёт 6-секундные заставки.
В настоящее время инструмент находится на стадии альфа-тестирования. После успешного прохождения этого этапа Bumper Machine будет переведён на стадию бета-тестирования, а затем – запущен по всему миру.
Инструмент в действии
Ниже – исходный 13-секундный ролик от GrubHub:
6-секундный ролик, созданный с помощью Bumper Machine:
Особенности работы
Bumper Machine ищет ключевые элементы в рекламном ролике – например, акцент на определённых людях, логотип или товар компании. При этом последние 2-3 секунды итогового ролика всегда будут содержать призыв к действию.
Поскольку машины не всегда всё понимают на 100%, потребуется небольшое участие человека. Так, Bumper Machine создаст 4 варианта объявления и предложит пользователю выбрать подходящий вариант. При желании он сможет сохранить все версии.
Напомним, что объявления-заставки были запущены Google в 2016 году.
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14.05.2019 22:56