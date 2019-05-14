Стоимость биткоина превысила $7000. Почему цена криптовалюты растет?

В ночь на 12 мая стоимость биткоина превысила $7000 — впервые в этом году. Сейчас курс криптовалюты держится чуть выше этой отметки, свидетельствуют данные CoinMarketCap. , пишут AIN.UA

Таким образом за несколько дней цена биткоина выросла почти на $2000. Аналитики приводят ряд причин такого роста. По словам контрибьютора Forbes, это связано с улучшением настроений по поводу биткоина и криптовалют в целом — в том числе из-за слухов о том, что Facebook запустит собственную криптовалюту.

Кроме этого, на цену могло также повлиять появление новых технических данных на рынке. Свежий индекс относительной силы (RSI) биткоина, который используется для определения динамики цен на активы, показывает максимальное значение с начала 2018 года — период когда криптовалюта достигла своего максимума.

Среди других причин участники рынка приводят следующие: