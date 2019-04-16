YouTube тестирует новые метрики для оценки успешности видео

YouTube тестирует две новые внутренние метрики для определения того, какие видео следует считать успешными. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в компании.

Ранее YouTube использовал с этой целью только показатели вовлечённости. Если видео получало достаточное количество просмотров, комментариев и «лайков», то оно расценивалось как успешное, независимо от того, что было в самом видео.

Теперь YouTube тестирует новые способы для определения качественного контента. Для этого видеохостинг разработал две метрики.

Первая из них получила название «Quality Watch Time». Она предназначена для выявления того контента, который предлагает что-то конструктивное, а не просто «приклеивает» пользователя к экрану.

Ещё одна метрика, тестируемая YouTube, отслеживает общее время, которое люди проводят в сервисе, включая чтение и написание комментариев, а не только просмотр видео.

По данным Bloomberg, YouTube работал над этими метриками последние два года. Цель компании – сократить распространение вводящих в заблуждение кликбейтинговых роликов.

Текущий фокус компании на времени просмотра не раз становился объектом критики. Пользователи жалуются, что YouTube продвигает странные и оскорбительные видео – особенно, когда дело касается рекомендаций.

Новые метрики YouTube затронут не только рекомендации. Они также будут влиять на ранжирование результатов поиска, показ рекламы и выплаты авторам контента.

Когда эти показатели будут запущены, пока неизвестно. Пока речь идёт только о тестировании.

Напомним, что по данным Sandvine, на долю YouTube приходится 37% мирового мобильного трафика.