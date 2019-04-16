Gmail начал поддерживать новый стандарт безопасности MTA-STS

Почтовый сервис Gmail внедрил поддержку нового стандарта безопасности MTA-STS. Об этом сообщается в блоге G Suite Updates.

SMTP MTA Strict Transport Security (MTA-STS) – это новый интернет-стандарт, который повышает безопасность электронной почты, требуя аутентификации и безопасного шифрования для сообщений при передаче.

MTA-STS выступает в качестве средства защиты от мониторинга почтового трафика и атак типа «человек посередине».

Gmail – станет первым крупным почтовым сервисом, который будет поддерживать стандарты SMTP MTA Strict Transport Security (MTA-STS) RFC 8461 и SMTP TLS Reporting RFC 8460 . Эти стандарты стали результатом трёхлетней работы IETF при участии Google и других крупных email-провайдеров.

В результате этого изменения:

В Центре безопасности G Suite появятся рекомендации по MTA-STS для домена;

Администраторы G Suite смогут настроить правила и отчётность по MTA-STS для входящей почты в своём DNS-сервере.

По умолчанию правила MTA-STS для домена будут отключены. Включить их можно будет на уровне домена.

Рекомендации по MTA-STS в Центре безопасности будут по умолчанию включены.

Подробнее о новом стандарте и его применении можно узнать в Справке G Suite .