Gmail начал поддерживать новый стандарт безопасности MTA-STS
Почтовый сервис Gmail внедрил поддержку нового стандарта безопасности MTA-STS. Об этом
SMTP MTA Strict Transport Security (MTA-STS) – это новый интернет-стандарт, который повышает безопасность электронной почты, требуя аутентификации и безопасного шифрования для сообщений при передаче.
MTA-STS выступает в качестве средства защиты от мониторинга почтового трафика и атак типа «человек посередине».
Gmail – станет первым крупным почтовым сервисом, который будет поддерживать стандарты
В результате этого изменения:
- В Центре безопасности G Suite появятся рекомендации по MTA-STS для домена;
- Администраторы G Suite смогут настроить правила и отчётность по MTA-STS для входящей почты в своём DNS-сервере.
По умолчанию правила MTA-STS для домена будут отключены. Включить их можно будет на уровне домена.
Рекомендации по MTA-STS в Центре безопасности будут по умолчанию включены.
Подробнее о новом стандарте и его применении можно узнать в
Напомним, в марте Google добавил в Gmail поддержку технологии AMP.
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Internet и сети
16.04.2019 03:37