DuckDuckGo обновил результаты поиска по запросам, связанным с погодой

DuckDuckGo представил улучшенные результаты поиска по запросам, связанным с погодой. Новый формат содержит более подробную информацию и более понятные картинки. Ответы на запросы этого типа по-прежнему основаны на данных сервиса Dark Sky.

Результаты поиска по погодным запросам также стали интерактивными. Пользователи теперь могут переключаться со шкалы по Цельсию на шкалу по Фаренгейту и видеть почасовые данные по каждому дню недели.

Стоит отметить, что эти результаты основаны на примерном местоположении пользователя, которое DuckDuckGo определяет с помощью информации, автоматически отправляемой браузером. При этом поисковик не хранит эти данные, а сразу их удаляет.