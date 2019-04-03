DuckDuckGo обновил результаты поиска по запросам, связанным с погодой
DuckDuckGo
Результаты поиска по погодным запросам также стали интерактивными. Пользователи теперь могут переключаться со шкалы по Цельсию на шкалу по Фаренгейту и видеть почасовые данные по каждому дню недели.
Стоит отметить, что эти результаты основаны на примерном местоположении пользователя, которое DuckDuckGo определяет с помощью информации, автоматически отправляемой браузером. При этом поисковик не хранит эти данные, а сразу их удаляет.
Напомним, что в марте DuckDuckGo был добавлен в список доступных поисковых систем в Chrome.
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