Gmail исполнилось 15 лет

Сегодня, 1 апреля 2019 года, почтовый сервис Gmail празднует своё 15-летие. В честь юбилея Google напомнил некоторые факты из истории сервиса и представил несколько новых функций.

История

В первые три года своего существования Gmail был доступен только по приглашению. В 2007 году сервис вышел из беты и постепенно стал лидером в своём сегменте. В настоящее время Gmail используют более 1,5 млрд человек по всему миру.

На момент запуска в сервисе можно было бесплатно хранить 1 ГБ данных – почти в 100 раз больше, чем было доступно на тот момент. Поначалу эта возможность была воспринята как первоапрельская шутка, но на самом деле это не был розыгрыш.

В середине 2000-х серьёзной проблемой также был почтовый спам. Gmail блокировал спам ещё до того, как его видели пользователи, а также позволил сообщать о подозрительных письмах. Со временем Google усилил антиспам-фильтры в почтовом сервисе с помощью искусственного интеллекта. На сегодняшний день ИИ помогает Gmail блокировать около 10 млн спамных сообщений в минуту.

Новые функции

В своём праздничном посте Google также анонсировал следующие нововведения:

Обновлённая функция Smart Compose

Теперь эта функция поддерживает больше языков (испанский, французский, итальянский и португальский) и доступна на Android (ранее воспользоваться ею могли только пользователи устройств Pixel 3). В скором времени Smart Compose также появится на iOS .

Кроме того, эта функция стала умнее. Теперь она будет персонализировать подсказки. Например, если пользователь здоровается, используя фразы «Ahoy» или «Ello, mate», то Smart Compose предложит именно эти варианты. Она также может предложить тему письма, исходя из текста, написанного пользователем.

Функция Smart Compose, впервые анонсированная на конференции Google I/O 2018, работает на базе машинного обучения и использует технологию предиктивных автоподсказок для более быстрого обмена сообщениями.

Планирование сообщений

Ещё одним нововведением стала функция, позволяющая запланировать отправку сообщения в наиболее подходящее для получателя время или дату. Это новшество пригодится тем пользователям, которые работают с людьми из разных часовых поясов или не хотят прерывать чей-то отпуск.

Динамические email

Эта функция, работающая на базе AMP, была анонсирована в конце прошлого месяца. Теперь пользователи смогут выполнять разные действия, не покидая папку «Входящие». Например, отвечать на комментарии в Google Docs, просматривать рекомендации по отелям и т.д.