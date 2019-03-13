Lighthouse теперь будет оценивать размер целей касания

Как отметили в Google, цели касания являются важным элементом мобильного дизайна, поскольку слишком маленький размер таких целей может приводить к случайному нажатию на элементы, расположенные рядом с кнопками и ссылками.
Lighthouse будет определять, правильно ли выбран размер этих целей. Если нет, то инструмент порекомендует решить этот вопрос для того, чтобы улучшить общий показатель по сайту.
Подробнее о рекомендуемых размерах целей касания можно прочитать в руководстве Google.
Правильно заданные области касания улучшают пользовательский опыт и позволяют избежать случайных кликов.
Напомним, что в настоящее время Google работает над новой функцией для Lighthouse – Platform Packs. С её помощью можно будет получать рекомендации с учётом конкретной CMS.
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