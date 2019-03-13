Lighthouse теперь будет оценивать размер целей касания

Google обновил свой инструмент для аудита и оптимизации сайтов Lighthouse. Теперь он будет измерять размер целей касания (tap targets) на мобильных ресурсах.

Новая опция добавлена в Chrome-расширение Lighthouse и на сайт web.dev, запущенный в ноябре.

New mobile friendly? SEO audit in the @____lighthouse Chrome extension and on https://t.co/kzkvJE0pUI — tap target spacing! Tap targets (links, buttons) need extra space around them so taps don't accidentally hit neighboring targets. Audit landing in @ChromeDevTools in M74! pic.twitter.com/T7szKz16Dd — Google Webmasters (@googlewmc) March 11, 2019

Как отметили в Google , цели касания являются важным элементом мобильного дизайна, поскольку слишком маленький размер таких целей может приводить к случайному нажатию на элементы, расположенные рядом с кнопками и ссылками.

Lighthouse будет определять, правильно ли выбран размер этих целей. Если нет, то инструмент порекомендует решить этот вопрос для того, чтобы улучшить общий показатель по сайту.

Подробнее о рекомендуемых размерах целей касания можно прочитать в руководстве Google .

Правильно заданные области касания улучшают пользовательский опыт и позволяют избежать случайных кликов.