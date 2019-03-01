YouTube отключит комментарии к большинству видео с детьми
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При этом компания разрешит оставить комментарии части избранных каналов, но с условием, что они будут следить за ними и поддерживать безопасность.
«Эти каналы должны будут активно модерировать свои комментарии, не ограничиваясь только нашими инструментами, а также демонстрировать низкий риск преступного поведения», —
Видеохостинг также заявил, что запустил улучшенный алгоритм для автоматического выявления и удаления комментариев злоумышленников.
По данным
В итоге на прошлой неделе YouTube заявил об удалении десятков миллионов комментариев и более чем 400 каналов, связанных с написанием такого рода комментариев под видео с детьми.
При этом в компании заверили авторов контента, что эти изменения не повлияют на монетизацию их каналов.
Представитель YouTube отметил: компания понимает, что комментарии важны для авторов как способ измерения вовлечённости, но считает их отключение правильным шагом, необходимым для защиты безопасности YouTube-сообщества.
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Internet и сети
28.02.2019 15:07