YouTube отключит комментарии к большинству видео с детьми

YouTube сообщил, что в ближайшие месяцы отключит комментарии к большинству видео с детьми. Причиной такого решения стало то, что под такими роликами активно высказываются педофилы.

При этом компания разрешит оставить комментарии части избранных каналов, но с условием, что они будут следить за ними и поддерживать безопасность.

«Эти каналы должны будут активно модерировать свои комментарии, не ограничиваясь только нашими инструментами, а также демонстрировать низкий риск преступного поведения», — говорится в блоге YouTube.

Видеохостинг также заявил, что запустил улучшенный алгоритм для автоматического выявления и удаления комментариев злоумышленников.

По данным The Verge, недавно несколько крупных компаний, включая Disney, Nestle и AT&T, отказались от размещения рекламы на YouTube после того, как они заметили, что их ролики показываются в видео с комментариями педофилов.

В итоге на прошлой неделе YouTube заявил об удалении десятков миллионов комментариев и более чем 400 каналов, связанных с написанием такого рода комментариев под видео с детьми.

При этом в компании заверили авторов контента, что эти изменения не повлияют на монетизацию их каналов.

Представитель YouTube отметил: компания понимает, что комментарии важны для авторов как способ измерения вовлечённости, но считает их отключение правильным шагом, необходимым для защиты безопасности YouTube-сообщества.


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