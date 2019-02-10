Киберполиция разоблачила жителя Киевской области, похитившего биткоинов на более 720 тыс. грн

Ему грозит лишение или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Киберполиция разоблачила жителя Киевской области, похитившего биткоинов на более 720 тыс. грн
Мужчина похитил электронные средства из криптокошельков
Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция в Киевской области разоблачила мужчину, который похитил электронные средства из криптокошельков на сумму свыше 720 тыс. грн. Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции.

"35-летний житель Киевской области осуществлял техническую поддержку британской биржи по онлайн обмену криптовалют. Имея доступ, злоумышленник воспользовался своим положением и похитил средства с Bitcoin- и различных Altcoin-счетов клиентов", - говорится в сообщении.

Таким образом, за несколько месяцев ему удалось заработать более 720 тыс. грн.

В полиции рассказали, что завладение криптовалютой клиентов проходило в несколько этапов. Сначала злоумышленник подбирал учетные записи клиентов криптобиржи, которые в течение длительного времени не посещали свои аккаунты и на которых не была установлена многофакторная аутентификации.

После этого он осуществлял замену резервных электронных ящиков или самостоятельно добавлял такие ящики к учетным записям, где резервные адреса не были указаны. Это давало возможность последнему позже восстанавливать пароли доступа к кошелькам и инициировать списание электронных средств.

Конвертация и вывод средств происходили через онлайн-обменники.

Полученные от преступной деятельности средства молодой человек тратил на участие в азартных играх на виртуальных симуляторах игровых автоматов.

Во время досудебного расследования правоохранители выявили вещественные доказательства, в том числе цифровые, подтверждающие его противоправные умысел и действия.

По предварительной квалификации, мужчина подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

В то же время, работники киберполиции проверяют законность деятельности на территории Украины ряда других онлайн-обменников, через которые проводилась конвертация и вывод похищенных средств. Также продолжаются мероприятия по установлению всех пострадавших.

Напомним, ранее киберполиция разоблачила хакеров, которые украли более 5 млн гривен. Группировка состояла из четырех человек в возрасте от 26 до 30 лет.


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