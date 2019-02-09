YouTube требует от сайта "Крым.Реалии" удалить видео о деле "Хизб ут-Тахрир" из-за жалобы Роскомнадзора

В ролике адвокат рассказал о роSSийском судебном процессе над крымскотатарскими активистами.

YouTube требует от сайта "Крым.Реалии" удалить видео о деле "Хизб ут-Тахрир" из-за жалобы Роскомнадзора
YouTube требует от сайта "Крым.Реалии" удалить видео о деле "Хизб ут-Тахрир" из-за жалобы Роскомнадзора

YouTube предупредил проект Крым.Реалии, что Google может заблокировать видеозапись о преследовании в аннексированном Крыму граждан Украины по обвинениям в связи с религиозной организацией "Хизб ут-Тахрир". Поводом стало уведомления Роскомнадзора, говорится на сайте Крым.Реалии.

В письме редакции компания YouTube сообщает, что получила уведомление от роSSийской Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) о том, что этот материал нарушает роSSийский закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Роскомнадзор добавил следующий URL адрес в запрещенный список материалов... Если вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать контент», – отметили в компании.

Видеозапись радиопрограммы «Куда катится «дело «Хизб ут-Тахрир» была опубликована на канале YouTube Крым.Реалии в июне 2016 года.

В эфире адвокат Александр Попков рассказал о роSSийском судебном процессе над гражданами Украины в аннексированном Крыму, фигурантами «дела «Хизб ут-Тахрир», и, в частности, о своем подзащитном, крымскотатарском активисте, правозащитнике, Эмире-Усеине Куку.

Редакция Крым.Реалии письменно проинформировала компанию YouTube, что видео не содержит запрещенной символики, призывов к нарушению законов или массовым беспорядкам. В эфире радиопрограммы ведущий и адвокат информировали слушателей об уголовных делах, возбужденных роSSийскими следователями против граждан Украины, проживающих на территории аннексированного Крыма, которых подозревают в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир».

Также редакция обратила внимание компании YouTube на то, что на территории Украины организация «Хизб ут-Тахрир» не запрещена.

YouTube пока не ответил на письмо редакции Крым.Реалии.

Это не первый случай, когда YouTube предлагает украинским СМИ удалить контент, которое, по заявлению Роскомнадзора, «содержит призывы к осуществлению экстремистской деятельности», отмечает издание.

Министерство информационной политики Украины отреагировало на это и направило письмо компаниям Google и YouTube, в котором сообщило, что зарегистрированные в Украине СМИ не попадают под юрисдикцию РоSSии.

В украинском представительстве международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что компания YouTube должна выполнять свои обязанности в соответствии с международными стандартами прав человека и противостоять требованиям роSSийского правительства по цензуре.

Напомним, Верховный суд РоSSии запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в РоSSии и в оккупированном ею в 2014 году Крыму.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. В декабре 2018 года роSSийский суд приговорил фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" к длительным срокам.


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