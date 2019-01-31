Социальная сеть Google+ будет закрыта 2 апреля

Google объявил, что потребительская версия социальной сети Google+ будет закрыта 2 апреля. Начиная с этой даты, Google удалит весь контент и страницы, созданные рядовыми пользователями. Фото и видео также будут удалены. Если пользователи хотят сохранить свой контент, то они должны скачать его до наступления дедлайна.

Как сообщалось ранее, официальной причиной прекращения работы сервиса стали низкие показатели использования (90% сессий длились менее 5 секунд), а также «трудности в поддержании успешного продукта, отвечающего ожиданиям потребителей».

Кроме того, в последние месяцы были обнаружены две уязвимости, которые ставили под угрозу данные миллионов пользователей соцсети.

Закрытие будет осуществляться поэтапно:

  • Начиная с февраля, пользовали больше не смогут создавать новые профили, страницы, сообщества и мероприятия в Google+.
  • Начиная со 2 апреля все аккаунты и страницы будут удалены, но это не произойдёт в одночасье. По оценкам компании, этот процесс займёт «месяцы». Тем не менее, в Google рекомендуют пользователям сохранить все важные и ценные для них данные до наступления этой даты. Пошаговые инструкции доступны по ссылке.
  • Публикации сообществ станут доступны для архивации в марте.

Что касается страниц, то если как минимум один из владельцев является пользователем G Suite, то страница удалена не будет. Все участники соцсети, которые не являются пользователями G Suite, будут удалены, начиная со 2 апреля.

Возможность комментирования на сторонних платформах через Google+ будет отключена в ближайшие недели.

С платформы Blogger и других сайтов комментарии Google+ будут удалены к 7 февраля и 7 марта соответственно.

Google также закроет все API Google+.

Напомним, что изначально закрытие Google+ было запланировано на август 2019 года. Однако в декабре компания перенесла эту дату на более ранний срок. Причиной этого стало обнаружение ещё одной уязвимости.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связи Кремля с РПЦХакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связи Кремля с РПЦ
В РФ хотят ввести обязательную платную регистрацию устройств с выходом в интернетВ РФ хотят ввести обязательную платную регистрацию устройств с выходом в интернет
Киберполиция заявила о "постоянных" атаках на серверы ЦИК и компьютеры членов комиссииКиберполиция заявила о "постоянных" атаках на серверы ЦИК и компьютеры членов комиссии
Google и индустрию онлайн-рекламы обвинили в злоупотреблении интимными данными пользователейGoogle и индустрию онлайн-рекламы обвинили в злоупотреблении интимными данными пользователей
Создатель интернета предупредил об опасности со стороны IoT-устройствСоздатель интернета предупредил об опасности со стороны IoT-устройств
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook будет проактивно удалять страницы предполагаемых нарушителей
В сеть выложили базу данных с 773 миллионами почтовых адресовВ сеть выложили базу данных с 773 миллионами почтовых адресов
Google будет игнорировать директивы на странице, если в коде используются круглые кавычкиGoogle будет игнорировать директивы на странице, если в коде используются круглые кавычки
Google не будет переносить все функции из старого Search Console в новыйGoogle не будет переносить все функции из старого Search Console в новый
Google закроет потребительскую версию Google+ в апреле 2019Google закроет потребительскую версию Google+ в апреле 2019
Гостинничная сеть Marriott заявила об утечке данных миллионов своих клиентовГостинничная сеть Marriott заявила об утечке данных миллионов своих клиентов
Huawei показала в действии домашнюю сеть на базе 5GHuawei показала в действии домашнюю сеть на базе 5G
YouTube будет реже прерывать ролики рекламой, но станет показывать её больше в началеYouTube будет реже прерывать ролики рекламой, но станет показывать её больше в начале
Instagram будет удалять фейковые лайки, комментарии и подпискиInstagram будет удалять фейковые лайки, комментарии и подписки
Facebook будет снижать охват кликбейт-контентаFacebook будет снижать охват кликбейт-контента
Последние новости
Подгружаем последние новости