Социальная сеть Google+ будет закрыта 2 апреля

Google объявил , что потребительская версия социальной сети Google+ будет закрыта 2 апреля. Начиная с этой даты, Google удалит весь контент и страницы, созданные рядовыми пользователями. Фото и видео также будут удалены. Если пользователи хотят сохранить свой контент, то они должны скачать его до наступления дедлайна.

Как сообщалось ранее, официальной причиной прекращения работы сервиса стали низкие показатели использования (90% сессий длились менее 5 секунд), а также «трудности в поддержании успешного продукта, отвечающего ожиданиям потребителей».

Кроме того, в последние месяцы были обнаружены две уязвимости, которые ставили под угрозу данные миллионов пользователей соцсети.

Закрытие будет осуществляться поэтапно:

Начиная с февраля, пользовали больше не смогут создавать новые профили, страницы, сообщества и мероприятия в Google+.

Начиная со 2 апреля все аккаунты и страницы будут удалены, но это не произойдёт в одночасье. По оценкам компании, этот процесс займёт «месяцы». Тем не менее, в Google рекомендуют пользователям сохранить все важные и ценные для них данные до наступления этой даты. Пошаговые инструкции доступны по ссылке .

рекомендуют пользователям сохранить все важные и ценные для них данные до наступления этой даты. Пошаговые инструкции доступны по . Публикации сообществ станут доступны для архивации в марте.

Что касается страниц, то если как минимум один из владельцев является пользователем G Suite, то страница удалена не будет. Все участники соцсети, которые не являются пользователями G Suite, будут удалены, начиная со 2 апреля.

Возможность комментирования на сторонних платформах через Google+ будет отключена в ближайшие недели.

С платформы Blogger и других сайтов комментарии Google+ будут удалены к 7 февраля и 7 марта соответственно.

Google также закроет все API Google+.

Напомним, что изначально закрытие Google+ было запланировано на август 2019 года. Однако в декабре компания перенесла эту дату на более ранний срок. Причиной этого стало обнаружение ещё одной уязвимости.