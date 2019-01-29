YouTube перестанет рекомендовать видео с дезинформацией

YouTube работает над обновлением системы рекомендаций, которое призвано уменьшить охват тех видео, что распространяют дезинформацию.

Согласно YouTube, этот тип контента является пограничным и такие видео не могут быть сразу удалены, поскольку напрямую они не нарушают правила платформы. Чтобы понизить видимость этого контента, YouTube больше не будет показывать эти ролики в качестве рекомендаций.

«Мы начнём сокращать рекомендации пограничного контента и контента, который дезинформирует пользователей, вредя им, – например, роликов, продвигающих чудо-лекарство от серьёзной болезни, утверждающих, что Земля плоская, или делающих ложные заявления об исторических событиях, таких как 9 сентября 2011 года», — рассказали в YouTube.

При этом пользователи по-прежнему будут видеть такие видео в результатах поиска. Обновление алгоритма коснётся лишь рекомендаций.

YouTube может рекомендовать эти видео лишь в одном случае: когда пользователи подписываются на каналы, публикующие пограничный контент.

По данным сервиса, в категорию пограничного контента попадает менее 1% всех опубликованных на платформе роликов.

Чтобы определить, какие видео не должны появляться в качестве рекомендованных, YouTube будет использовать машинное обучение в сочетании с оценкой, проводимой сотрудниками.

Запуск обновления будет осуществляться постепенно и на первом этапе коснётся лишь небольшой выборки видео в США . После того, как работа системы рекомендаций станет более точной, YouTube внедрит это изменение в большем числе стран.

Напомним, что ранее в этом месяце видеохостинг запретил флэшмобы, угрожающие жизни и здоровью.