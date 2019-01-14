Создатели WordPress представили новую платформу для новостных сайтов

Automattic, компания-разработчик WordPress, представила новую платформу, ориентированную на мелкие и средние новостные сайты.

Проект, получивший название Newspack by WordPress.com , запускается в партнёрстве с News Revenue Hub и Spirited Media. Платформа получила $2,4 млн финансирования от ряда крупных компаний, включая Google ($1,2 млн, через Google News Initiative), Lenfest Institute for Journalism ($400 000), ConsenSys ($350 000) и Фонд Джон и Джеймса Найтов ($250 000). Ещё $200 тыс. будут переданы позже в этом месяце.

Newspack призвана освободить небольшие новостные ресурсы по всему миру от таких забот, как «выбор технологии, разработка и поддержка сайта, хостинг и безопасность».

На данный момент новая платформа находится на стадии пилотного проекта. Закрытое бета-тестирование будет начато в июле 2019 года. На этом этапе её будут использовать около 10 сайтов. Заявки от издателей будут приниматься до 1 февраля.

Какая функциональность будет доступна пользователям Newspack, пока не уточняется. Согласно Automattic, новая платформа будет сочетать в себе лучшие редакционные и бизнес-практики, используемые в СМИ .

Период разработки продлится до конца января 2020 года, после чего платформа будет открыта для примерно 60 изданий.

На стадии предзапуска платформа будет финансироваться исключительно компанией Automattic и её партнёрами. После официального запуска пользователи Newspack будут платить около $1-2 тыс. каждый месяц.

Напомним, что по данным на март 2018 года на базе WordPress работают 30% всех сайтов в интернете.