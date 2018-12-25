В Хмельницком задержали компьютерщика, незаконно собиравшего налоговые данные во время установки программ

Полицейские проверяют, продавал ли он собранную информации.

В Хмельницком задержали компьютерщика, незаконно собиравшего налоговые данные во время установки программ
Фото: cyberpolice.gov.ua

Подольское управление Департамента киберполиции совместно с хмельницкой полицией, СБУ и военной прокуратурой задержали 36-летнего жителя Хмельницкого по подозрению во вмешательстве в компьютерные сети бухгалтерского учета государственных органов и предприятий.

Об этом говорится на сайте Киберполиции.

Мужчина работает в частном предприятии, которое обслуживает государственные объекты, в том числе воинские части. В его обязанности входили реализация, установка и обслуживание программного обеспечения бухгалтерских и учетных систем. Кроме того, человек продавал, устанавливал и обслуживал программное обеспечение бухгалтерских и учетных систем, которые входят в санкционный список.

При этом он тайно собирал информацию о работниках этих предприятий, регистрационные номера их учетных карточек налогоплательщиков и тому подобное.

Базы данные он хранил на своих компьютерах, которые отправлены на экспертизу. Она должна показать объем, принадлежность и перечень информации, полученной в результате преступной деятельности.

Напомним, что накануне Киберполиция сообщила о задержании запорожского хакера, распространявшего вирусы для кражи данных.


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