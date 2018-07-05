Европарламент проголосовал против поправок, которые могли привести к цензуре мемов

Европарламент проголосовал против поправок в законе Евросоюза, которые могли привести к цензуре мемов, пишут AIN.UA. Об этом сообщает The Independent. 

Речь идет о статьях 11 и 13 «Директивы об авторском праве» ЕС. Статья 13 обязует онлайн-платформы сканировать контент до его публикации, чтобы выявлять в нем нарушения авторского права. Активисты и известные интернет-деятели заявили, что такой механизм по сути введет цензуру в интернете, и, кроме всего прочего, ограничит распространение мемов.

Статья 11, в свою очередь, обязует платформы платить за лицензирование ссылок на источники новостей. Формально это должно помочь издателям привлечь пользователей на главные страницы, а не только на отдельные истории. Но статья даже не определяет понятие «ссылки» — активисты считают, что это также создает риски введения рычагов влияния в сети.

Правки отправят на полное пересмотрение, во время которого активисты попытаются убрать или изменить статьи 11 и 13. Следующее рассмотрение положений назначено на сентябрь 2018 года.

 


Дмитрий Демченко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Twitter проводит реорганизацию структуры компанииTwitter проводит реорганизацию структуры компании
Почему в Украине подорожает интернетПочему в Украине подорожает интернет
Интернет от "Киевстара" отключился на час по всей УкраинеИнтернет от "Киевстара" отключился на час по всей Украине
"Википедия" в знак протеста прекратила работу в четырех странах Европы"Википедия" в знак протеста прекратила работу в четырех странах Европы
Facebook предоставлял доступ к данным пользователей 52 компаниямFacebook предоставлял доступ к данным пользователей 52 компаниям
Блок рекламы


Похожие новости
Европарламент перенёс обсуждение директивы об авторских правах в интернетеЕвропарламент перенёс обсуждение директивы об авторских правах в интернете
Wikipedia против новых законов об авторском праве в ЕСWikipedia против новых законов об авторском праве в ЕС
Комитет ЕС одобрил закон об авторском праве, который приведет к исчезновению мемовКомитет ЕС одобрил закон об авторском праве, который приведет к исчезновению мемов
ICANN подала иск против регистратора доменов за отказ от сбора WHOIS-данныхICANN подала иск против регистратора доменов за отказ от сбора WHOIS-данных
Против Google и Facebook поданы иски на $8,9 млрд за нарушение GDPRПротив Google и Facebook поданы иски на $8,9 млрд за нарушение GDPR
В Украине запретили WebMoney в связи с санкциями против РоSSии. Под них угодила и украинская WebMoney.UA
Марк Цукерберг ответил на вопросы ЕвропарламентаМарк Цукерберг ответил на вопросы Европарламента
Yelp и TripAdvisor возглавили публичную кампанию против Google в СШАYelp и TripAdvisor возглавили публичную кампанию против Google в США
Марк Цукерберг выступил перед Европарламентом. Большинство вопросов остались без ответаМарк Цукерберг выступил перед Европарламентом. Большинство вопросов остались без ответа
Yelp подал в ЕК новую антимонопольную жалобу против GoogleYelp подал в ЕК новую антимонопольную жалобу против Google
Последние новости
Подгружаем последние новости