Европарламент проголосовал против поправок, которые могли привести к цензуре мемов

Европарламент проголосовал против поправок в законе Евросоюза , которые могли привести к цензуре мемов, пишут AIN.UA . Об этом сообщает The Independent.

Речь идет о статьях 11 и 13 «Директивы об авторском праве» ЕС . Статья 13 обязует онлайн-платформы сканировать контент до его публикации, чтобы выявлять в нем нарушения авторского права. Активисты и известные интернет-деятели заявили, что такой механизм по сути введет цензуру в интернете, и, кроме всего прочего, ограничит распространение мемов.

Статья 11, в свою очередь, обязует платформы платить за лицензирование ссылок на источники новостей. Формально это должно помочь издателям привлечь пользователей на главные страницы, а не только на отдельные истории. Но статья даже не определяет понятие «ссылки» — активисты считают, что это также создает риски введения рычагов влияния в сети.

Правки отправят на полное пересмотрение, во время которого активисты попытаются убрать или изменить статьи 11 и 13. Следующее рассмотрение положений назначено на сентябрь 2018 года.