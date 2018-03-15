Легализация майнинга. Добычу криптовалют хотят внести в классификатор экономической деятельности

Правительственный комитет во главе с вице-премьером Степаном Кубивом внес на рассмотрение вопрос о легализации майнинга, пишут AIN.UA.

Добычу криптовалюты намерены внести в национальный классификатор видов экономической деятельности (КВЭД), расширив класс 63.11, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Сейчас в него включена «обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность». Данную категорию выбрали, поскольку майинг напрямую связан с распределенными реестрами данных (т.е блокчейном).

Причиной для пересмотра регуляторной политики стало желание вывести майнинговый бизнес из тени, сообщил Кубив:

Украина занимает уверенные позиции в мировом криптоространстве, входит в топ-14 стран по развитию криптоэкономики и внедрения проектов на блокчейне. Но наше законодательство не такое прогрессивное, нужно начать хотя бы с того, чтобы внести «майнинг» в классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где она [деятельность] сейчас пребывает.

Кубив также сообщил, что изменения потребуют консенсуса ключевых госорганов, в число которых входят Минекономразвития, Минфин, Минюст, Минэнергоуголь вместе с Госстатом, Агентство электронного правительства, а также по согласию — НБУ, НКЦПРФ (Национальная комиссия по вопросам ценных бумаг и фондового рынка), СБУ. Вместе им потребуется разработать проект нормативно-правового акта для обновления КВЭД. Сроки работы не указаны.

После обновления регуляторной политики, физические и юридические лица смогут указывать майнинг для регистрации деятельности в едином государственном регистре предприятий. Коды КВЭД используются для ведения государственной статистики. Смена видов экономической деятельности проходит после подачи заявки в Едином госреестре и стоит 30% от суммы минимальной заработной платы.


Михаил Сапитон, AIN


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